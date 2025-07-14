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溫傑：港股好淡雙方角力，欠好催化劑下料恒指24600點阻力大

14/07/2025

嘉賓：香港股票分析師協會理事  溫傑

 

　　美股納指、標指上周四（10日）再創新高，港股在重磅科技股帶動下，上周五（11日）大市急升近480點，升破24300點熊證重貨區，亦一度逼近上月高位24533點，收市升幅收窄至111點，成交急增至逾3200億元，後市亦毋須過份看淡？料大市繼續於24000水平上落，再等待消息向上突破？


 
　　科技股普遍反彈，惟花旗指阿里巴巴(09988)因補貼支出增加影響盈利前景，料2026年首季經調整淨利潤321億元人民幣，低於市場預期，開展30天短期負面觀察。阿里升近2％，惟只是技術性反彈？新消費股亦有回吐，泡泡瑪特(09992)跌4％，老舖黃金(06181)更插逾11％，可以考慮低撈嗎？

 

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