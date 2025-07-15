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黃瑋傑：恒指24000點支持及24500點阻力，金價或有整固

15/07/2025

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英資產管理銷售及產品策略部高級副總裁 李溢琳

 

　　港股周一（14日）低開39點後，表現反覆，最終收市時靠穩，收報24203點，升63點，全日成交2103億元，而美股及港股業績期將至，後市又會點行？


 
　　科網股上日普遍靠穩，當中騰訊(00700)於500元收盤，微升0.68％，而大行大摩上調對其的目標價至最新看650元，並重申為行內首選股，惟近期股價於500元大關持續上下徘徊，現階段部署股份仍值博？


 
　　另外，大行高盛亦對國際金價發表報告，料金價於年底可達到每盎斯3700美元水平，重申長期做多黃金的建議，關稅威脅下而家買入黃金相關資產仍有肉食？

 

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