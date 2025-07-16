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熊麗萍：科技股帶動市場氣氛，恒指短線挑戰前頂（約24874點）機會大

16/07/2025

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　美國6月消費物價指數CPI按年升幅加快至2.7％，略高於預期，按月增長升0.3％，符合預期，核心CPI按年升幅亦加快至2.9％，而按月升幅為0.2％，連續5個月低於預測，反映關稅對通脹影響未完全顯現？內地6月規模以上工業增加價值高於預期，惟社會消費品零售總額及上半年全國固定資產投資遜預期，反映中央下半年有空間加大內需政策力度？


 
　　百度(09888)旗下蘿蔔快跑宣布與Uber建立戰略合作夥伴關係，擬將蘿蔔快跑拓展至美國和中國大陸以外的全球多個市場，並部署數千台無人駕駛汽車，百度隔晚ADR升逾4％，港股股價可否藉消息突破？內地外賣混戰持續，國統局副局長盛來運指，有關部門正制定相關措施，進一步加大市場秩序的規範治理，阿里巴巴(09988)、美團(03690)連續多日反彈，周二（15日）升近7％及逾4％，是否有望迎來翻身？美國批准Nvidia H20芯片銷往中國，AI、數據中心相關股份急彈，板塊短期再燃起新一輪炒風？

 

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