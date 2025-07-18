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溫鋼城：港股年內目標看26000至28000點，短期留意7月尾的關稅因素

18/07/2025

嘉賓：iFAST Global Markets投資總監 溫鋼城

 

　　美股隔晚全線造好，標指、納指再創新高，但要小心高處不勝寒？港股周四（17日）高開29點後表現牛皮，全日高低波幅僅約220點，最終收市時微跌18點，報24498點，全日成交2364億元，悶局仍會維持多久？短期可放眼於月尾舉行的政治局會議？

　

　　車股方面，理想(02015)宣布i8開啟預訂旗下首款純電SUV車型i8售價為35萬至40萬元人民幣，將於本月29日正式公布售價，8月下旬開始交付。而理想股價以接近5個月高位收市，升逾9%，報124.1元，這款車型有睇頭？對比起早前小米(01810)推出的YU7，理想今次有機會為市場帶來更大驚喜？

 

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