溫傑：港股炒股不炒市，恒指於25000點至25200點阻力

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

恒指上周兩度向上挑戰前頂(24874點)，惟未能成功突破，不過全周累計，仍有近690點升幅。恒指上周五(18日)以全日高位收市，報24825點，升326點。恒指仍有機會突破前頂24874點嗎？若後市要企穩於25000之上，仍需有進一步利好消息？

騰訊(00700)主要股東南非科企Naspers和同Prosus於上周四(17日)場內減持37.1萬股騰訊，平均每股作價約516元，套現近2億。近期騰訊頻頻回購，可抵銷股東減持影響？

聯邦制藥(03933)上周五跌逾5%，折讓約8%配股，收市仍可守配股價每股14.16元，現價可趁低撈嗎？不排除有更多生科股陸續配股？

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