伍禮賢：恒指短線於25000點附近整固，再上有望挑戰26200點

嘉賓：光大證券國際證券策略師 伍禮賢／南方東英資產管理銷售及產品策略部高級副總裁 李溢琳

科網股帶動恒指周一（21日）開市即突破今年高位，兼重上25000點關口，為三年半以來首次突破，惟高位缺乏承接、獲利盤湧現，其後升勢回順，最終收升168點，報24994點。恒指板塊輪流炒作，短期內較難企穩25000關？

據本地傳媒引述網上流傳文件報道，京東(09618)擬收購本港超市「佳寶食品超級市場」，傳佳寶賣出70%股權，涉資約40億元，並設三年過渡期條款。若消息屬實，反映京東將加大力度進軍本港市場？

「世紀工程」刺激基建、水泥股，總投資約1.2萬億元人民幣的雅魯藏布江下游水力發電工程正式開工，該工程將興建5座梯級電站，亦是全球最大的基建項目。惟大摩指，項目建設期預計長達18至20年，料相關股份只是受消息刺激而有短線炒作？

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