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林家亨：港股現階段宜作短線部署為主，滙控建議現分段食胡

24/07/2025

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨 

 

　　美國與日本、菲律賓達成貿易協議，市場憧憬關稅戰有更多進展，港股周三（23日）高開逾200點後走勢持續向上，最終收報25598點，升408點，成交3330億元。恒指走勢上已升穿保歷加通道頂線，有貨應該快食胡？短期有機會出現回調？


 
　　科網股消息多籮籮，因市場憧憬美國公布的《AI行動計劃》有利AI行業發展，騰訊(00700)上日創逾4年新高，並以全日高位收市報552元，升近5％，股價短期或見頂？另外，阿里巴巴(09988)有傳將於本周發布旗下首款自家研發的AI眼鏡，有消息指其規格或將超越Meta的智能眼鏡，而且AI方面，旗下通義千問周三宣布，開源AI編程大模型Qwen3-Coder，並指是至今最具代理能力的代碼模型，股價亦收升2％，有貨亦可Strong Hold？


 
　　另外，林Sir亦講解特斯拉(US.TSLA)最新公布的業績！

 

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