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溫鋼城：港股出現板塊輪動，恒指現水平若回調仍屬健康調整

25/07/2025

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

 

　　港股周四（24日）低開9點後曾跌35點，低見25502點後有承接，大市其後轉升，最終收市報25667點，升129點，全日成交縮至2948億元，已錄得五連升，恒指劍指26000點？


 
　　商湯(00020)除有配股消息外，更有消息指其將於周日（27日）於上海舉行的世界人工智能大會(WAIC)揭曉其具身智能「大腦」，股價收升8％，報1.73銀，為約4個月高位，股份有望搖身一變有突破？


 
　　晶片股上日造好，中芯(00981)及華虹(01347)分別升3％及接近7％，持有相關股份的投資者要把握食胡時機？

 

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