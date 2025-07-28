溫傑：港股短期區間看24800至25700點，老舖黃金暫不宜追入

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

美國最新與歐盟達成貿易協議，當中進口美國的歐盟貨品將支付15％關稅，而歐盟亦會對美國進行多項投資及購置，關稅戰開始見雨後彩虹？





港股五連升斷纜，上周五（25日）有回吐，低開135點後走勢全日向下，惟上周全周仍有逾500點的升幅，大市回吐屬健康調整？本周有多個藍籌股份派績，邊隻可關注定先？





另外，世界人工智能大會（WAIC）於上海舉行，而阿里巴巴(09988)公布了自研的「夸克AI眼鏡」，其更支援多個場景及功能，有睇頭？





晶片股續有炒作，有消息指半導體巨頭豪威集團擬在港上市，中芯(00981)及華虹(01347)續有得升，不過關稅消息影響，相關股份宜短線炒作為主？

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