黃瑋傑：恒指25700點阻力大，惟北水支持下料調整幅度有限

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英資產管理分銷銷售聯席董事 李溢琳

市場關注中美經貿談判進展及周三（30日）聯儲局議息結果，恒指高位曾上25667點，接近上周高位25735點後有阻力，最終收報25562點，升173點，大市成交約2500億元。港股於7月初低位23700水平，累計已升逾1800點，不過在北水支持下，港股即使調整，幅度亦相對有限？

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