  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯

黃瑋傑：恒指25700點阻力大，惟北水支持下料調整幅度有限

29/07/2025

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英資產管理分銷銷售聯席董事 李溢琳

 

　　市場關注中美經貿談判進展及周三（30日）聯儲局議息結果，恒指高位曾上25667點，接近上周高位25735點後有阻力，最終收報25562點，升173點，大市成交約2500億元。港股於7月初低位23700水平，累計已升逾1800點，不過在北水支持下，港股即使調整，幅度亦相對有限？

 

　　第一季度香港首年標準保費(APE)，按年增長25％至512億港元，創下季度歷史新高，大摩預計第二季APE將繼續強勁增長，市場競爭可能持續激烈，友邦(01299)周一（28日）升半成，突破10月高位約73元水平，利好已基本反映？ 藥明康德(02359)中期純利82.87億元人民幣，按年升逾95％，股價可繼續向上突破？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】
 
─────────────


【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！
節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62


───────────── 


更多精彩節目: 
直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z


─────────────


本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！


─────────────


喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

 

其他藥明康德相關新聞：
藥明康德半年多賺近倍兼首派中期息，大行齊唱好逆市飆一成仍可追入？
大行報告 | 滙證看好長和見60元，高盛普升本地收租股目標
《外資精點》麥格理：藥明康德上半年業績勝預期，目標價116元
《外資精點》美銀上調藥明康德收入預測，升目標價至115.7元
藥明康德(2359) 中期多賺96%息35分，上調全年收入預期


其他中興通訊相關新聞：
中興通訊擬發可換股債籌近36億，股價曾急跌逾半成仍可吼？
《異動股》中興通訊挫半成，擬發可換股債籌近３６億人幣
中興通訊（７６３）擬發ＣＢ籌近３６億人幣，最多換發１５％Ｈ股

【說說心理話】照顧者壓力大 情緒出現問題應找心理醫生！嘉賓：「雖然很貴，但是值得的，他救了我一命！」► 即睇

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

00673

中國衛生集團

0.550

異動股

09958

力天影業

0.440

異動股

02800

盈富基金

25.660

更多開市Good Morning

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 44,304.54
    -328.45 (-0.736%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,341.53
    -29.33 (-0.460%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 21,051.32
    -46.98 (-0.223%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升14.805
變動率︰+3.683%
較港股︰+4.26%
00001 長和
按盤價(HKD)︰跌51.730
變動率︰-1.495%
較港股︰-1.56%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌428.829
變動率︰-1.603%
較港股︰-1.01%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰跌96.222
變動率︰-5.795%
較港股︰-0.75%
精選中資美股 More
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌117.110
變動率︰-1.885%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌113.050
變動率︰-2.049%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌1.838
變動率︰-2.772%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌35.070
變動率︰-3.521%
精選美股 More
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰升124.965
變動率︰+5.607%
AZN
AstraZeneca PLC
按盤價(USD)︰升76.375
變動率︰+3.237%
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰跌6.795
變動率︰-3.067%
M
Macy's
按盤價(USD)︰跌12.870
變動率︰-3.306%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 30/07/2025 15:44 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：30/07/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 30/07/2025 15:44 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00673 中國衛生集團
  • 0.550
  • 09958 力天影業
  • 0.440
  • 02800 盈富基金
  • 25.660
  • 02438 出門問問
  • 0.770
  • 00300 美的集團
  • 79.900
股份推介
  • 01972 太古地產
  • 21.150
  • 目標︰$23.00
  • 00728 中國電信
  • 6.050
  • 目標︰--
  • 00981 中芯國際
  • 50.200
  • 目標︰$59.00
  • 09992 泡泡瑪特
  • 256.600
  • 目標︰$300.00
  • 02233 西部水泥
  • 2.010
  • 目標︰$2.25
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 96.950
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 117.100
  • 00700 騰訊控股
  • 549.000
  • 00388 香港交易所
  • 433.200
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 54.750
報章貼士
  • 00763 中興通訊
  • 25.350
  • 目標︰--
  • 06680 金力永磁
  • 18.800
  • 目標︰--
  • 00012 恒基地產
  • 27.950
  • 目標︰$30.00
熱炒概念股
即時重點新聞

30/07/2025 17:11  《盤後部署》大細象跣腳拖跌恒指逾300點，滙控回調有譜逐關守

30/07/2025 18:35  傳藥明康德(02359)擬折讓最多7%配股，集資逾50億元

30/07/2025 17:51  陳茂波︰正與中央機構研放寬限制，便利內地來港人才調配資金置業

30/07/2025 17:31  新東方(09901)全年純利升20%，第四財季跌近74%

30/07/2025 14:58  滙控：集團特別關注風險敞口佔香港商業房地產敞口不到5%

30/07/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１１７億元，買理想汽車沽中芯

30/07/2025 08:39  【大行炒Ｄ乜】大行升藥明康德目標最多六成，高盛看港交所見啡底

30/07/2025 16:38  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９９，兩及三個月均微軟１０個基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

陳茂波︰正與中央機構研放寬限制，便利內地來港人才調配資金置業新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中美貿易休戰延長，政治局決定十月召開四中全會新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 理想新車減價拖累汽車股，滙控業績遜預期狠穿百元關新文章
品味生活
生活
人氣文章

快樂退休．曾智華

跨世紀也不Out的美麗 3
人氣文章

樓市亮話．湯文亮

麥當勞賣舖背後的玄機
人氣文章

Foodie What’s On

酒店自助餐｜諾富特東薈城：任食波士頓龍蝦、避風塘炒瀨尿蝦、香煎鵝肝！持樂悠咭半價 以電子支付7折！生日月送1磅「歌劇院蛋糕」
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

《穿Prada的惡魔2》梅姨 Meryl Streep、Anne Hathaway 時尚造型回歸！Miranda 這次穿的是 Jacquemus？
人氣文章

港女講男．妮洛

婚外情後，為求自保立即翻臉！現實當前，談情說愛都是假的？
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

中大文物館添新翼：墨香舊館新事下看歷史、建築與文化
健康好人生 Health Channel
人氣文章
護膚｜嫩肌唐寧堅持10年「不護膚」！每日只用1物潔面，分享3招凍齡秘密
人氣文章
了解Hifu、RF、Thermage美容儀器可否打到老？原理與風險解析
人氣文章
肺癌：怎樣發現？「高危結節」就代表很危險？甚麼是「非小細胞肺癌」？亞洲非吸煙者發病機會較高？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/07/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/07/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 31/07/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/07/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話30/07/2025
陳茂波︰正與中央機構研放寬限制，便利內地來港人才調配資金置業
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

從神話到現實：大衛走廊的新西亞野心曝光？

30/07/2025 16:19

大國博弈

特朗普廢了WTO的武功

29/07/2025 14:50

關稅戰

日本加息牽扯全球資金流向

27/07/2025 14:03

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處