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熊麗萍：市場觀望聯儲局議息及經濟數據，料恒指25000點有支持

30/07/2025

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　據新華社報道，中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼指，中美雙方將繼續推動美方已暫停的對等關稅24％部分及中方反制措施如期展期。惟美國財長貝森特指，美國總統特朗普還沒決定是否延長關稅休戰。反映中美本輪貿易談判陷於停滯？港股周二（29日）最多跌逾300點，其後跌幅逐步收窄至不足百點，北水再度大舉流入120億元。目前大市調整幅度有限，反映市場仍處於觀望階段，需有更多消息，才可判斷後市方向？


　　滙控(00005)將公布中期業績，市場普遍料集團第二季列帳基準稅前利潤為69.86億美元，按年跌約21.6％，相信市場對滙控保持派息及進行回購有憧憬？但績前股價已重上紅底，業績後再上空間不多？
 
　　內媒報道小米(01810)AI眼鏡銷量超出團隊預期幾倍，冀3年內出貨量逾500萬，惟阿里巴巴(09988)近日亦發布首款自研AI眼鏡「夸克」，國外Ray-Ban Meta智能眼鏡亦傳來好消息，半年收入升逾兩倍，小米要突圍而出有一定難度？

 

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