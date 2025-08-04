溫傑：港股短期續有整固留意阻力位25700點，中期需觀望業績因素

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

港股於8月開局日早上低開28點後，表現反覆，最終收市時報24507點，跌265點，全日成交2546億元，已錄得四連跌，整個星期則跌880點，這波仍未調整完？





信義系股份上周五（1日）公布了業績，當中信義玻璃(00868)及信義光能(00968)中期均少賺接近六成，反映相關光伏行業前景未明？有多大挑戰？





澳門上周五公布了博彩收入數字，7月份有221.3億澳門元，按年升19％，為今年以來最高，而以今年首7個月計算，則有1409億澳門元，升6.5％。不過一眾濠賭股表現向下，為何有這樣表現？還是最後上車機會？

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