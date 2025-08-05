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黃瑋傑：恒指需補回25000點附近下跌裂口，調整方告一段落

05/08/2025

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英資產管理分銷銷售聯席董事 李溢琳

 

　　港股周一（4日）終止四連跌，8月開局見明顯調整，目前已踏入業績期，特別係下周大型科技股將會放榜，相信大市本周將繼續調整？恒指有機會要下試24000心理關口嗎？

 

　　中電控股(00002)中期純利逾56億元，按年跌逾5％，第二期中期股息維持每股0.63元。期內香港能源業務營運盈利按年增長7.3％，惟澳洲業務營運盈利大幅倒退。中電仍是收息穩陣之選嗎？

 

　　英諾賽科(02577)近日與Nvidia達成合作，聯合推動800 VDC（800伏直流）電源架構在AI數據中心的規模化落地。周一再急升逾30％，有3.6億元北水淨買入，現價仍可追入嗎？

 

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