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熊麗萍：港股市底仍偏強，料恒指24300點有支持

06/08/2025

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　港股周二（5日）黑雨不停市，早段曾倒跌，但A股向好，大市其後反覆回升，不過逼近25000後見沽壓，收市升169點，報24902，最終收復20天線（約24829點），大市連升續反彈兩日，調整完成未？

 

　　業績股方面，百勝中國(09987)第二季淨利潤逾2億美元，按年增1.4％，總收入按年增4%，經營利潤增逾14％ 至3億元。業績主要受惠成本管控得宜及外賣平台客流量增加，股價可更上一層樓？創科實業(00669)中期多賺14％至近6.3億美元，業績穩健增長，兼增派中期息至16.09仙，可吸納嗎？

 

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