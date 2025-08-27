熊麗萍：恒指上破26000點指日可待，料今輪調整於25000點附近有支持

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

港股周一（25日）創近4年高位後，周二（26日）有回吐，大市成交收窄至3178億元，反映大市急升後需要抖氣整固？內地股市個別發展，上證指數終止連續4日升勢，料A股牛市未完？股市回暖，有望帶來財富效應嗎？





國務院近日發布意見，明確要優化國家智算資源布局，提及要在科學技術、產業發展、消費提質等六大重點領域加快實施「人工智能+」行動，政策扶持下，AI概念股可多留意？美團(03690)周三（27日）放榜，市場預計美團次季經調整盈利99.71億元，按年少26.7％；收入937.24億元人民幣，按年增長14％。券商預計，美團次季積極應對競爭、加大補貼規模，定單量急增，外賣平均定單金額(AOV)跌幅擴大，料外賣大戰拖累盈利無可避免？

