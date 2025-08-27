  • 會員
熊麗萍：恒指上破26000點指日可待，料今輪調整於25000點附近有支持

27/08/2025

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　港股周一（25日）創近4年高位後，周二（26日）有回吐，大市成交收窄至3178億元，反映大市急升後需要抖氣整固？內地股市個別發展，上證指數終止連續4日升勢，料A股牛市未完？股市回暖，有望帶來財富效應嗎？


 
　　國務院近日發布意見，明確要優化國家智算資源布局，提及要在科學技術、產業發展、消費提質等六大重點領域加快實施「人工智能+」行動，政策扶持下，AI概念股可多留意？美團(03690)周三（27日）放榜，市場預計美團次季經調整盈利99.71億元，按年少26.7％；收入937.24億元人民幣，按年增長14％。券商預計，美團次季積極應對競爭、加大補貼規模，定單量急增，外賣平均定單金額(AOV)跌幅擴大，料外賣大戰拖累盈利無可避免？

 

其他AI股相關新聞：
內地推深入實施AI+行動，商湯股價飆逾一成，AI概念股可以點揀？
大行報告 | 一表看清港交所、中石油、B站、青啤等最新評級/目標價，海底撈最熊看$13.6
阿里預測 | 首財季料少賺11%，外賣等業務大手補貼料蝕百億元
《異動股》商湯飆一成，內地提出2027年智能終端普及率超七成


其他內險股相關新聞：
平保 | 新業務價值升四成兼增派息，獲大行唱好股價照跌，內險股調整未完？應如何部署？
《Ａ股焦點》平保Ａ股跌１﹒６％，管理層稱適度加大權益資產配置
《外資精點》大摩：平保新業務價值略高預期，籲增持目標價６９元
《外資精點》高盛：平保中期業績符預期，籲買入目標價５８元
《外資精點》花旗：中國平安上半年業績穩健符合預期，籲買入
平保：集團估值仍處於較低水平，對全年壽險業務穩定發展充滿信心

【你點睇？】特朗普於2025年8月25日宣布解除聯儲局理事麗莎·庫克的職務，您認為此舉對全球金融市場及美元國際地位的影響程度如何？

美國指數之報價延遲最少15分鐘。
熱炒概念股
即時重點新聞

27/08/2025 17:37  《盤後部署》恒指隨A股挫關注兩融餘額變化，農夫山泉績強宜跟進

27/08/2025 16:34  美團第二季經調整盈利跌89%至15億元人幣，遠遜預期

27/08/2025 18:21  國壽中期純利升6.9%至409.3億人幣，派息23.8分人幣

27/08/2025 16:54  中海油(00883)中期純利跌12.8%，息0.73港元

27/08/2025 16:37  信置(00083)全年純利跌8.7%至40.2億元，息43仙

27/08/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１５４億元，買盈富基金沽中芯

27/08/2025 08:57  【大行炒Ｄ乜】大行齊削海底撈目標，中銀升青啤至買入

27/08/2025 16:28  《財資快訊》美電升報７﹒７８２９，隔夜拆息較上日飆至３﹒４％

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

