溫鋼城：恒指若重上25200點則危機解除，否則或下試24300點找支持

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

港股周一（25日）挑戰26000關遇阻後，連續三日回調。周四（28日）最多跌近400點，低見24800點水平，最終收市亦未能重上25000點關口，跌市下成交反而增加，反映資金短線傾向獲利離場？上證指數扭轉過去兩日跌勢，3800關失而復得，北水單日流走204億，港股能否追上A股「慢牛」？





中芯(00981)中期盈利3.21億美元，按年增長逾35％，收入升22％ 至逾44億元。當中，晶圓代工業務收入增長逾24％，毛利率增加7.6個百分點至21.4％。集團指，產業備貨、補庫存將持續至第三季，換言之需求強勁持續，第三季業務前景可看好？

