  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

溫鋼城：恒指若重上25200點則危機解除，否則或下試24300點找支持

29/08/2025

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

 

　　港股周一（25日）挑戰26000關遇阻後，連續三日回調。周四（28日）最多跌近400點，低見24800點水平，最終收市亦未能重上25000點關口，跌市下成交反而增加，反映資金短線傾向獲利離場？上證指數扭轉過去兩日跌勢，3800關失而復得，北水單日流走204億，港股能否追上A股「慢牛」？


 
　　中芯(00981)中期盈利3.21億美元，按年增長逾35％，收入升22％ 至逾44億元。當中，晶圓代工業務收入增長逾24％，毛利率增加7.6個百分點至21.4％。集團指，產業備貨、補庫存將持續至第三季，換言之需求強勁持續，第三季業務前景可看好？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】
 
─────────────


【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！
節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62


───────────── 


更多精彩節目: 
直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z


─────────────


本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！


─────────────


喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

 

其他海爾智家相關新聞：
海爾智家 | 半年多賺16%兼首派中期息，股價飆逾半成仍可追落後？
大行報告 | 業績股點部署？一表看清美團、攜程、國壽、理想、地平線、中升及商湯最新評級/目標價
海爾智家中期盈利升15.6%賺120.33億人幣，每十股派2.69元人幣


其他中芯/華虹相關新聞：
芯片股| 中芯中期多賺36%華虹少賺70%，兩股齊借勢回吐可以點部署？
港股 | 午市前瞻 | 恒指守穩五十天線則向上格局不變 中芯業績可期惟難大幅增長
《Ａ股焦點》半導體板塊回調，寒武紀大跌６％，中微及中芯Ａ齊跌4%
《異動股》中芯反跌２％，中期純利升３６％，收入升２２％，不派息
《異動股》華虹反跌６％，中期盈利升七成，毛利率升至１０﹒１％
華虹半導體（０１３４７）中期盈利１１７０萬美元，跌６９﹒６％

樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

返回開市Good Morning

相關資料 - 

A股

滬深300指數

4,496.76

更多開市Good Morning

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 45,544.88
    -92.02 (-0.202%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,460.26
    -41.60 (-0.640%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 21,455.55
    -249.61 (-1.150%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升6.776
變動率︰+1.518%
較港股︰-3.34%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升14.114
變動率︰+1.457%
較港股︰+1.47%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰跌5.710
變動率︰-1.639%
較港股︰-1.04%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰跌34.683
變動率︰-4.492%
較港股︰-1.52%
精選中資美股 More
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升135.000
變動率︰+12.905%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升2.650
變動率︰+5.578%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升95.300
變動率︰+4.760%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升23.260
變動率︰+3.747%
精選美股 More
TSM
臺積電
按盤價(USD)︰跌230.870
變動率︰-3.106%
NVDA
英偉達
按盤價(USD)︰跌174.180
變動率︰-3.325%
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰跌333.870
變動率︰-3.500%
AMD
Advanced Micro Devices
按盤價(USD)︰跌162.630
變動率︰-3.529%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 30/08/2025 07:07 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：29/08/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 30/08/2025 07:07 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02431 佑駕創新
  • 24.400
  • 03750 寧德時代
  • 424.200
  • 01258 中國有色礦業
  • 10.360
  • 01348 滉達富控股
  • 0.140
  • 02382 舜宇光學科技
  • 83.250
股份推介
  • 02283 東江集團控股
  • 2.550
  • 目標︰$3.00
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.140
  • 目標︰$2.70
  • 02899 紫金礦業
  • 25.580
  • 目標︰$27.00
  • 02209 喆麗控股
  • 6.990
  • 目標︰--
  • 01818 招金礦業
  • 24.100
  • 目標︰$25.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 115.700
  • 02318 中國平安
  • 56.300
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.140
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 52.850
  • 03690 美團－Ｗ
  • 102.700
報章貼士
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 578.000
  • 目標︰$596.00
  • 09896 名創優品
  • 48.120
  • 目標︰$52.00
  • 00270 粵海投資
  • 7.310
  • 目標︰$9.00
熱炒概念股
即時重點新聞

29/08/2025 16:45  《盤後部署》業績期將完港股繼續走勢波動，9月17日議息將影響大局

29/08/2025 17:41  阿里巴巴(09988)首財季經調整純利跌18%至335億元人幣，遜預期

29/08/2025 16:37  工行(01398)中期純利跌1.4%至1681億人幣，息14.14分人幣

29/08/2025 16:56  中行(03988)中期純利跌0.9%至1175.9億人幣，息0.1094元人幣

29/08/2025 17:45  建行(00939)中期純利跌1.4%至1620.8億人幣，息18.58分人幣

29/08/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１２０億元，買騰訊沽小米

29/08/2025 08:56  【大行炒Ｄ乜】理想績遜預期遭多行削目標，高盛唱好攜程、商湯

29/08/2025 16:26  《財資快訊》美電升報７﹒７９２９，一個月至一年維持３﹒１％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

美股收盤 | 美股震盪收跌，核心通脹升溫拖累市場信心新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

阿里 | 首財季經調整純利跌18%至335億元人幣，遜預期新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬綜指本月飆8%，寒武紀保股王地位，國企利潤跌幅擴新文章
品味生活
生活
人氣文章

市場最熱點

1周部署｜黃偉豪：若企穩此水平 恒指再向下調整空間不大！
人氣文章

騙局大拆解

投資騙案｜登廣告放租車位 反被誘騙投資虛擬貨幣！女會計損失近600萬
人氣文章

魅遊澳門．macau.d

澳門必買手信——大良昌記秘製咖喱油，承傳三代人的味道
DIVA CHANNEL
人氣文章

先行入手．Onki Chan

懶人穿搭術：Co-ord Set 永不失手！跟 BLACKPINK Lisa、Rose 穿上兩件式套裝
人氣文章

ChatENT．月巴氏

感謝羅毓儀，讓我從此認識關嘉敏
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

是愛情還是偷情？婚外情的思辨：戀愛腦的人，往往是最容易得手的行騙對象
健康好人生 Health Channel
人氣文章
阿茲海默症 │ 50歲內地男星黃渤，坦承父母患阿茲海默症，擔心遺傳風險
人氣文章
名人健康 │ 60歲郭晉安街頭派單張，途人不認得紛避開，自我安慰：做人最緊要開心，最好的養生就是養心新文章
人氣文章
名人離世 │ 傳前亞視小生段偉倫因腎衰竭離世，享年67歲，曾中風一度半身不遂新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/08/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/08/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/08/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 29/08/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話30/08/2025
美股收盤 | 美股震盪收跌，核心通脹升溫拖累市場信心
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

現代啟示錄

28/08/2025 12:09

大國博弈

定期存款 | 創興大幅上調港元短存息，渣打6個月加至2.2厘

27/08/2025 20:31

貨幣攻略

關稅戰 | 美歐簽署框架貿易協議，汽車關稅最快9月起降至15...

22/08/2025 01:09

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處