熊麗萍：目前市場預期聯儲局至少減息0.25厘，金價已初步反映減息因素

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

市場憧憬美國加快減息，港股周二（9日）曾突破26000點關口。為2021年10月以來的新高。科技股及內房股帶領大市最多升394點，高位見26027點，見今年年內新高，兼創2021年10月以來近4年高位，其後大市升勢回順，最終收升304點，報25938點。後市還有機會企穩兩萬六關口嗎？短線不排除稍作整固？

內媒報道指，阿里巴巴(09988)將於周三（10日）在杭州舉行發布會，屆時將會有「重磅業務發布」，預料與高德相關。阿里周二收市升逾3％，有關消息有機會再推升股價嗎？蘋果公司(US.AAPL)於香港時間周三凌晨舉行產品發布會，推出iPhone 17系列智能手機、新一代Apple Watch及AirPods，股價收市跌1.5％，蘋概股炒作已完？

