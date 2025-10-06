溫傑：恒指本周市況較為淡靜，料26800至27000點有支持

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

受美國政府停擺影響，原定上周五（3日）公布的美國9月非農就業報告暫未公布，聯儲局副主席傑斐遜表示，即使就業報告和其他聯邦政府報告因持續停擺而推遲，預計聯儲局亦可在10月會議前能掌握充分的訊息。利率期貨數據顯示，聯儲局10月議息減息四分一厘的機會率維持於約94％以上的高位，減息已無太大懸念？

美股並未明顯受聯邦政府停擺影響，惟恒指連升三日後上周五回吐。北水假期前夕，流入港股逾150億元，下周四（9日）回歸後預料會買或沽貨？又會如何影響港股本周走勢？油組同意在11月適度增加石油產量每天13.7萬桶，油股可趁機吸納？

