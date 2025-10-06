  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

溫傑：恒指本周市況較為淡靜，料26800至27000點有支持

06/10/2025

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

 

　　受美國政府停擺影響，原定上周五（3日）公布的美國9月非農就業報告暫未公布，聯儲局副主席傑斐遜表示，即使就業報告和其他聯邦政府報告因持續停擺而推遲，預計聯儲局亦可在10月會議前能掌握充分的訊息。利率期貨數據顯示，聯儲局10月議息減息四分一厘的機會率維持於約94％以上的高位，減息已無太大懸念？

 

　　美股並未明顯受聯邦政府停擺影響，惟恒指連升三日後上周五回吐。北水假期前夕，流入港股逾150億元，下周四（9日）回歸後預料會買或沽貨？又會如何影響港股本周走勢？油組同意在11月適度增加石油產量每天13.7萬桶，油股可趁機吸納？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】
 
─────────────


【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！
節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62


───────────── 


更多精彩節目: 
直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z


─────────────


本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！


─────────────


喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

 

其他比特幣ETF相關新聞：
比特幣 | 美政府停擺陰霾籠罩，比特幣獲大行唱好創新高，相關ETF仲有上升空間？
《異動股》比特幣ETF升近4%，美政府停擺令資金湧入風險資產，比特幣創新高


其他濠賭股相關新聞：
超級黃金周 | 颱風來襲訪澳旅客大減濠賭股下挫，仍獲大行力撐可趁調整吸納？
港股 | 午市前瞻 | 恒指整固料26500上方呈支持 澳賭股黃金周上半場落後可留意銀娛
《券商精點》中信里昂：澳門博彩業前景正面，首選銀娛美高梅
《異動股》濠賭股全線跌美高梅挫半成，受颱風影響第5日入境旅客數跌至11.3萬人

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

08095

北大青鳥環宇

1.390

異動股

02312

中國金融租賃

1.720

異動股

08168

寶積資本

0.071

更多開市Good Morning

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 46,717.92
    -40.36 (-0.086%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,743.13
    +27.34 (+0.407%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 22,938.67
    +158.17 (+0.694%)
精選預託證券 More
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升75.659
變動率︰+1.966%
較港股︰+0.61%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升53.422
變動率︰+1.403%
較港股︰+0.32%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升681.063
變動率︰+1.167%
較港股︰+0.53%
00001 長和
按盤價(HKD)︰跌50.426
變動率︰-1.069%
較港股︰-0.25%
精選中資美股 More
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升146.440
變動率︰+3.127%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰升19.235
變動率︰+1.290%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰升42.795
變動率︰+1.146%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌2.440
變動率︰-1.215%
精選美股 More
AMD
超威半導體
按盤價(USD)︰升209.900
變動率︰+27.467%
TWLO
Twilio
按盤價(USD)︰升109.610
變動率︰+6.480%
UBER
優步
按盤價(USD)︰升100.900
變動率︰+4.451%
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰升448.710
變動率︰+4.392%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 06/10/2025 13:50 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：06/10/2025 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 06/10/2025 13:50 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 08095 北大青鳥環宇
  • 1.390
  • 02312 中國金融租賃
  • 1.720
  • 08168 寶積資本
  • 0.071
  • 01635 大眾公用
  • 4.730
  • 01104 亞太資源
  • 1.930
股份推介
  • 00012 恒基地產
  • 27.160
  • 目標︰$32.00
  • 09999 網易－Ｓ
  • 232.800
  • 目標︰$248.00或以上
  • 01050 嘉利國際
  • 2.760
  • 目標︰$2.75
  • 03330 靈寶黃金
  • 20.000
  • 目標︰--
  • 01347 華虹半導體
  • 91.500
  • 目標︰$80.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 180.500
  • 00981 中芯國際
  • 91.050
  • 01024 快手－Ｗ
  • 87.700
  • 00005 滙豐控股
  • 110.900
  • 00700 騰訊控股
  • 677.500
報章貼士
  • 00257 光大環境
  • 4.420
  • 目標︰--
  • 03393 威勝控股
  • 13.550
  • 目標︰--
  • 00697 首程控股
  • 2.410
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

06/10/2025 16:35  《盤後部署》恒指兩連跌料續在二萬七整固，小米手機熱賣股價有望止跌回升

06/10/2025 17:45  栢能集團(01263):建議從港交所除牌，料買賣最後日期將為明年1月8日

06/10/2025 17:10  據報麗新發展(00488)獲34.6億元貸款再融資

06/10/2025 17:18  莎莎國際(00178)第二季度營業額升8.4%，港澳升一成

06/10/2025 16:16  恒指全日跌183點收報26957，科指跌72點，阿里理想汽車齊遇挫

02/10/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１５５億元，買阿里沽優必選

06/10/2025 08:43  【大行炒Ｄ乜】高盛大升中芯、華虹目標齊見117元，滙證看好攜程股價創新高

06/10/2025 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒７８１８，一周拆息較上日微升至３﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

超級黃金周 | 颱風來襲訪澳旅客大減濠賭股下挫，仍獲大行力撐可趁調整吸納？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 小米17系列銷量破百萬惟股價仍跌，阿里回吐結束四連升新文章
人氣文章

新聞>大行報告

大行報告 | 中芯、華虹最新目標價$117，招金$37.50，攜程$702新文章
品味生活
生活
人氣文章

著數速遞

搭Uber Taxi賺亞洲萬里通里數！普通車程20里數+機場40里數，新客戶送500里數附教學
人氣文章

港是港非．李慕飛

立法會主席問題的深層考量
人氣文章

玩樂 What’s On

八達通新增日本PayPay二維碼支付：$0手續費、超抵匯率、數百萬商戶適用
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

彼得潘症候群——跟大孩子談戀愛很快樂，但他會是組織家庭的適當人選嗎？
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

張正寧、支皓霆及江玉儀群展「Wander From Home」：怎樣才算自己的家？
人氣文章

Fashion

粗框眼鏡熱潮回歸！Jennie同款的Ray-Ban Wayfarer Puffer，會是2025秋冬時尚MVP？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人患癌｜34歲韓國男星車炫承驚爆患血癌，抗癌3個月發布剃光頭照：我會克服它
人氣文章
早逝特質 │ 常講「好攰」「算啦」恐增中風、心臟病風險、專家揭3種高危性格
人氣文章
食物安全｜男女荃灣火鍋放題「又食又拎」 海鮮肥牛裝滿一袋 人贓並獲！附進食海產6大安全重點
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/10/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 07/10/2025 01:50
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/10/2025 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話06/10/2025
超級黃金周 | 颱風來襲訪澳旅客大減濠賭股下挫，仍獲大行力撐可趁調整吸納？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

揭特聯大演講四謬論，圖阻MAGA「脫粉」

03/10/2025 08:19

大國博弈

定期存款 | 華僑推100日港元定存優惠最高2.9厘，螞蟻銀...

02/10/2025 16:42

貨幣攻略

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處