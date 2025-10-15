熊麗萍料恒指於25000點有支持，後市或進入上落格局

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

港股連跌七日，周二（14日）曾回升逾200點，一度重返兩萬六關口，惟中方再進一步對美國制裁採取反制措施，消息一出後，恒指午後跌幅擴大至逾500點，收市仍要跌448點、報25441點。市場觀望情緒濃厚，港股重回上落市格局，甚至要繼續向下搵支持？中美雙方大規模關稅加徵措施的落地機率高嗎？



北水早前熱捧的阿里巴巴(09988)及中芯(00981)等，近日自高位連日回吐，目前調整反而提供了買入的機會？抑或仍有沽壓待消化？資金避險下，內銀股為近期波動市況下的防守之選？

