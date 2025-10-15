  • 會員
熊麗萍料恒指於25000點有支持，後市或進入上落格局

15/10/2025

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　港股連跌七日，周二（14日）曾回升逾200點，一度重返兩萬六關口，惟中方再進一步對美國制裁採取反制措施，消息一出後，恒指午後跌幅擴大至逾500點，收市仍要跌448點、報25441點。市場觀望情緒濃厚，港股重回上落市格局，甚至要繼續向下搵支持？中美雙方大規模關稅加徵措施的落地機率高嗎？

　
　　北水早前熱捧的阿里巴巴(09988)及中芯(00981)等，近日自高位連日回吐，目前調整反而提供了買入的機會？抑或仍有沽壓待消化？資金避險下，內銀股為近期波動市況下的防守之選？

 

金價 | 再創新高升破4200美元大行續唱好，山東黃金逆市挫可否趁機吸納？
大行報告 | 騰訊、B站、京東、三桶油及券商股最新評級/目標價，百度最牛看$164
【外圍經濟】摩根大通CEO：當前在投資組合中持有黃金，只能算是「半理性」
《窩輪豪情－梁業豪》中期形勢已開始轉淡可能性大增
【企業盈喜】山東黃金(01787) 料首三季淨利潤最多41億人幣，增99%


其他內需股相關新聞：
內需股 | 中央促持續用力擴內需，新消費股獲大行唱好炒上可以點部署？
日喀則政府：始祖鳥、蔡國強需就煙花秀造成生態損害賠償，並承擔修復責任
《中國要聞》境內足金飾品價格突破1235元/克，半月內漲超100元
《異動股》蜜雪集團升逾6%，內地擴大內需大循環經濟增長點
《駐京專電》李強主持經濟座談會：持續用力擴內需，提效實施逆周期調節

15/10/2025 16:38  《盤後部署》北水淨流出無礙港股主題炒作，追新消費股要揀落後蜜雪

15/10/2025 19:09  立法會三讀通過規管網約車條例草案，冀網約平台明年第四季開始營運

15/10/2025 19:03  【內房困局】碧桂園(02007)據報境內債券重組方案接近達成

15/10/2025 18:35  《新股上市》雲迹(02670)暗盤收高近48%，每手賺2275元

15/10/2025 16:19  金管局公布第二期GenAI沙盒參與者名單，涉20家銀行和14家技術合作夥伴

15/10/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出５４﹒４３億元，買阿里沽盈富基金

15/10/2025 08:48  【大行炒Ｄ乜】大和勁升百度目標七成兼升級至買入，麥格理升騰…

15/10/2025 16:35  《財資快訊》美電軟報７﹒７７５８，一周拆息較上日微軟１２基點

