etnet專輯
關稅戰
etnet專輯

溫傑：港股50天線及100天線可考慮吸貨，科網股續首選騰訊及阿里巴巴

27/10/2025

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

 

　　港股上周五（24日）高開209點後，表現持續向上，收市時升192點，報26160點，全日成交2266億元，全周則升913點，扭轉了兩周的跌勢，四中全會後大市仲有何憧憬因素或催化劑？


 
　　長城汽車(02333)公布今年第三季盈利接近23億元人民幣，按年下跌約31％，營業總收入逾612億元人民幣，按年升逾20％，而首三季盈利有逾86億元人民幣，按年少近17％，業績盈利跌但收入增，反映呢段時間生意難回本？


 
　　科網股方面，據報美團(03690)最快本周公布發行點心債，籌最多100億元人民幣，股價表現上周五反覆靠穩，險守紅底價，現階段可否沾手？

 

─────────────


