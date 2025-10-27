溫傑：港股50天線及100天線可考慮吸貨，科網股續首選騰訊及阿里巴巴

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

港股上周五（24日）高開209點後，表現持續向上，收市時升192點，報26160點，全日成交2266億元，全周則升913點，扭轉了兩周的跌勢，四中全會後大市仲有何憧憬因素或催化劑？





長城汽車(02333)公布今年第三季盈利接近23億元人民幣，按年下跌約31％，營業總收入逾612億元人民幣，按年升逾20％，而首三季盈利有逾86億元人民幣，按年少近17％，業績盈利跌但收入增，反映呢段時間生意難回本？





科網股方面，據報美團(03690)最快本周公布發行點心債，籌最多100億元人民幣，股價表現上周五反覆靠穩，險守紅底價，現階段可否沾手？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】



─────────────



【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62



─────────────



更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z



─────────────



本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！



─────────────



喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

其他藥明康德相關新聞：

藥明康德 | 第三季多賺53%，上調收入預測兼出售兩子企，大行齊唱好股價飆逾半成仍可追入？

大行報告 | 小米跌夠未？表列大行最新評級/目標價

《券商精點》中信里昂上調藥明康德目標價至138.6元，第三季業績勝預期

藥明康德(02359) 第三季賺逾35億人幣，升53%，料全年收入升幅最高18%

藥明康德(02359) 擬28億人幣售臨研服務業務予高瓴，料收益超過去年淨利潤10%



其他小米相關新聞：

小米汽車推購置稅補貼，疊加遭大行降目標，小米跌夠未？可以點部署？

《外資精點》美銀下調小米目標價17%，削第三季收入預測

《外資精點》花旗微降小米目標價1.5%，料季績稍遜預期

《異動股》中芯、阿里高開近4%，中方公布與美方形成初步共識





【說說心理話】疫情封關期間，獨自陪絕症丈夫赴日求醫，24/7貼身照顧，如何處理壓力及情緒？► 即睇