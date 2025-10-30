林家亨料中美元首會面結果較正面，今日恒指將跟隨ADR向上

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

聯儲局減息0.25厘，符合預期，並宣布由12月起結束量化緊縮，但主席鮑威爾指12月並非必定減息，未來就業數據將成關鍵？市場觀望中美元首會面結果，港股周二（28日）維持窄幅上落，重磅股滙控(00005)第三季業績略勝預期，但亦未能推升大市，恒指最多曾跌近190點，最終收報26346點，跌87點。中美元首會晤，可釋岀利好消息嗎？





滙控第三季列帳基準除稅前利潤按年跌13.9％至72.95億美元，遜預期，收入略高於預期，按年增5％至178億美元，季息維持派10美仙。股價績後升逾4％，收復50天線（約103.8元）及20天線（約105元）。市場已提前消化訴訟撥備一次性影響？滙控業績基本面仍強？另外亦會分析中銀香港(02388)及內銀股業績。

