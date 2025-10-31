溫鋼城料恒指企穩25145點並逐步向上，暫仍處於超買回調格局

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

中美元首會晤結束，雙方達成多項共識，包括美國取消10％芬太尼關稅，及對華商品24％對等關稅繼續暫停1年，惟美國對華關稅由57％下調至47％，仍較不少亞洲國家高，消息非如市場想像般利好？中美角力目前只是戰術性暫停多於戰略上突破？習特會結束後，港股未見動力向上，市場反而欲借消息出貨，恒指午後沽壓湧現，最終收市倒跌63點，報26282點，目前大市料以區間上落為主？後市再挑戰上方阻力要靠重磅科技股業績帶動？





友邦(01299)公布，截至9月底止首3季，新業務價值43.14億元美元，按固定滙率計算，按年上升18%。單計第三季，新業務價值14.76億元美元，創第三季新高，按固定及實質滙率計按年分別升25％及27％，最新業續點睇？





渣打(02888)第三季列賬基準稅前溢利17.66億美元，按年增加2.6％，列賬基準經營收入按年升3.23％至51.1億元，集團亦上調有形股東權益回報及2025年收入增長指引。渣打績後股價升逾4％，基本面強對股價繼續有支持？

