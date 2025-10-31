  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

溫鋼城料恒指企穩25145點並逐步向上，暫仍處於超買回調格局

31/10/2025

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

 

　　中美元首會晤結束，雙方達成多項共識，包括美國取消10％芬太尼關稅，及對華商品24％對等關稅繼續暫停1年，惟美國對華關稅由57％下調至47％，仍較不少亞洲國家高，消息非如市場想像般利好？中美角力目前只是戰術性暫停多於戰略上突破？習特會結束後，港股未見動力向上，市場反而欲借消息出貨，恒指午後沽壓湧現，最終收市倒跌63點，報26282點，目前大市料以區間上落為主？後市再挑戰上方阻力要靠重磅科技股業績帶動？


 
　　友邦(01299)公布，截至9月底止首3季，新業務價值43.14億元美元，按固定滙率計算，按年上升18%。單計第三季，新業務價值14.76億元美元，創第三季新高，按固定及實質滙率計按年分別升25％及27％，最新業續點睇？


 
　　渣打(02888)第三季列賬基準稅前溢利17.66億美元，按年增加2.6％，列賬基準經營收入按年升3.23％至51.1億元，集團亦上調有形股東權益回報及2025年收入增長指引。渣打績後股價升逾4％，基本面強對股價繼續有支持？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】
 
─────────────


【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！
節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62


───────────── 


更多精彩節目: 
直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z


─────────────


本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！


─────────────


喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

 

【你點睇？】警察小巴「放蛇」捉無佩戴安全帶者，明年起乘巴士不佩戴同樣被罰，你認為政府宣傳是否足夠？► 立即投票

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

06690

海爾智家

25.140

異動股

06162

天瑞汽車內飾

0.470

異動股

03067

安碩恒生科技

12.520

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 06690 海爾智家
  • 25.120
  • 06162 天瑞汽車內飾
  • 0.470
  • 03067 安碩恒生科技
  • 12.500
  • 09992 泡泡瑪特
  • 221.200
  • 02563 華昊中天醫藥－Ｂ
  • 3.170
股份推介
  • 00836 華潤電力
  • 18.660
  • 目標︰$21.50
  • 00358 江西銅業股份
  • 32.860
  • 目標︰$42.00
  • 00300 美的集團
  • 84.050
  • 目標︰$90.00
  • 01088 中國神華
  • 40.620
  • 目標︰$45.00
  • 03750 寧德時代
  • 568.000
  • 目標︰$614.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 166.200
  • 00981 中芯國際
  • 74.950
  • 00700 騰訊控股
  • 636.000
  • 00005 滙豐控股
  • 107.900
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 43.300
報章貼士
  • 00270 粵海投資
  • 7.420
  • 目標︰$9.00
  • 00772 閱文集團
  • 42.680
  • 目標︰$47.00
  • 00300 美的集團
  • 84.050
  • 目標︰$90.00
熱炒概念股
即時重點新聞

31/10/2025 12:06  恒指半日跌232點報26050，阿里跌3%，中芯挫半成

31/10/2025 11:46  【關稅戰】中美達共識「停火」一年，關稅戰時間線最新梳理

31/10/2025 09:42  《異動股》金價重上4000美元，金礦金飾股、黃金ETF反覆造好

31/10/2025 09:34  《異動股》國航挫8%，第三季純利跌11%至37億人幣，收入僅升1%

31/10/2025 09:32  【聚焦數據】10月中國官方製造業PMI降至49%，遜預期

31/10/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１３６億元，買盈富基金沽中興

31/10/2025 08:40  【大行炒Ｄ乜】高盛升渣打目標逾兩成，花旗、中信里昂齊削比電目標

30/10/2025 16:29  《財資快訊》美電軟報７﹒７６８３，一周拆息較上日微軟至３﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 獲利盤湧現恒指後市料區間上落 比亞迪業績或明年首季才回暖新文章
人氣文章

新聞>專訪

專訪｜RWA熱潮下股票代幣化超前實現T+0！香港仲有乜嘢可以上鏈？（有片）新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

保險股｜友邦第三季新業務價值創季度新高股價上望目標看多少？新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

香港博物館節2025｜超過30項免費活動：玩Bingo贏盲盒、免費派1,000個太空館雪山叉燒菠蘿包、集體創作街頭畫
人氣文章

Foodie What’s On

KFC推出全新「日式雞白湯」早餐：雞絲/燒雞扒扭扭粉 配香滑奶茶$33起
人氣文章

騙局大拆解

騙徒假冒速遞公司客服WhatsApp視像通話，要求展示銀行信用卡正面及背面，受害人損失過100萬港元
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

何時出手購入第一件藏品？專訪瑞銀集團資深藝術顧問Carola Wiese：「我們視藝術為品味的追求」
人氣文章

先行入手．Onki Chan

秋冬穿搭不能少的長靴！膝上靴、褶皺靴、直筒闊身靴：9 大本季最熱靴款推薦
人氣文章

內衣密語．Lisa Cheng

Insider實踐多年的內衣保養術！學懂這5大守則，讓心愛的內衣也可以青春常駐！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
胰臟癌丨55歲男子腹瀉腰背痛確診4期，醫生：1類人3年內風險高8倍
人氣文章
HPV感染 │ 60歲女多年無性行為仍中HPV，口長肉粒求診，醫生揭1習慣惹禍
人氣文章
乳癌｜廿多歲港媽患乳癌為3歲兒拒切全乳，醫生拆解新式乳房保留術、適用條件須知
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/10/2025 13:24
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/10/2025 13:24
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 31/10/2025 13:24
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 31/10/2025 13:05
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話31/10/2025
港股 | 午市前瞻 | 獲利盤湧現恒指後市料區間上落 比亞迪業績或明年首季才回暖
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

習特會 | 中美貿易休戰，貝森特：「一年後再與中國談判」

31/10/2025 10:15

關稅戰

以黎停火協議一周年假象

30/10/2025 10:24

大國博弈

金價短空長多

26/10/2025 14:03

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處