伍禮賢：中美角力因素對港股短期影響有限，內險股續看高一線

嘉賓：光大證券國際證券策略師 伍禮賢

港股上周五（10月31日）低開後，走勢反覆向下，收市時更失守兩萬六關，最終收報25906點，跌376點，全日成交2576億元，總結全周恒指共跌253點，於中美會談後大市仍有何因素可留意？或重回上落市格局？

本周仍有不少股份將公布業績，當中包括港交所(00388)、華虹(01347)，下周更有騰訊(00700)、京東(09618)等派績，又如何部署？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】



─────────────



【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62



─────────────



更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z



─────────────



本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！



─────────────



喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

其他黃金稅相關新聞：

黃金稅｜內地取消黃金稅收優惠，周大福曾插逾一成，金飾股勿沾手？金價看升不如轉吼金礦股？

《外資精點》花旗：黃金稅改或影響珠寶商毛利率，周大福料即時影響最大

中國取消黃金稅收優惠，花旗稱零售商採購成本將增7%

《中國監管》內地實施新的黃金稅收政策，堵稅收套利空間



其他濠賭股相關新聞：

濠賭股｜澳門10月賭收勝預期兼11月多盛事，濠賭股獲大行唱好邊隻勝算高？

《異動股》金沙升逾1%濠賭股齊升，澳門10月賭收按月大增逾三成勝預期

澳門10月博彩收入按年增15.9%，今年首十個月增8%





【你點睇？】您是否也對日本的熊出沒情況感到擔憂？立即投票，讓我們知道您的想法。► 立即讚好