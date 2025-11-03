  • 會員
伍禮賢：中美角力因素對港股短期影響有限，內險股續看高一線

03/11/2025

嘉賓：光大證券國際證券策略師 伍禮賢

 

　　港股上周五（10月31日）低開後，走勢反覆向下，收市時更失守兩萬六關，最終收報25906點，跌376點，全日成交2576億元，總結全周恒指共跌253點，於中美會談後大市仍有何因素可留意？或重回上落市格局？

 

　　本周仍有不少股份將公布業績，當中包括港交所(00388)、華虹(01347)，下周更有騰訊(00700)、京東(09618)等派績，又如何部署？

 

其他黃金稅相關新聞：
黃金稅｜內地取消黃金稅收優惠，周大福曾插逾一成，金飾股勿沾手？金價看升不如轉吼金礦股？
《外資精點》花旗：黃金稅改或影響珠寶商毛利率，周大福料即時影響最大
中國取消黃金稅收優惠，花旗稱零售商採購成本將增7%
《中國監管》內地實施新的黃金稅收政策，堵稅收套利空間


其他濠賭股相關新聞：
濠賭股｜澳門10月賭收勝預期兼11月多盛事，濠賭股獲大行唱好邊隻勝算高？
《異動股》金沙升逾1%濠賭股齊升，澳門10月賭收按月大增逾三成勝預期
澳門10月博彩收入按年增15.9%，今年首十個月增8%

