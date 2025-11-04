黃瑋傑：恒指出現三線匯聚料短期市況膠着，區間看25600至26600點

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英資產管理有限公司銷售及產品策略部副總裁 張健朗

港股周一（3日）11月開局，表現全日向上，收市時升251點，報26158點，全日成交2286億元，結束三日連跌，有望展新反彈浪？抑或係拉鋸局面為主？

港交所(00388)即將公布業績，而今年本港新股上市集資額逾270億美元，加上交投熾熱下，業績預期可交出好成績？

友邦(01299)股價破頂收市，升近6％報79.95元，有不少大行發表報告看好其前景，股價有望再上試2023年初的高位88.65元嗎？

其他友邦相關新聞：

友邦｜第三季新業務價值升25%勝預期，券商齊唱好股價連日破頂可以點部署？

大行報告 | 渣打、友邦、車股、油股及金舖股最新評級/目標價，高盛升比亞迪目標價至$141

港交所：年底前為16隻股票提供每周股票期權，科指期權踏入新增長階段



其他油股/油價相關新聞：

三桶油 | OPEC+明年暫停增產油價靠穩，中石油獲大行唱好股價破頂，三桶油可以點揀？

《Ａ股焦點》中石化AH齊升，將與LG化學聯合開發鈉離子電池材料

《外資精點》星展上調中石油目標價10%，預測股息率6%

《異動股》中石油(857)升2%，法國油企警告特朗普對俄制裁衝擊原油供應





