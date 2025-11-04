  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

黃瑋傑：恒指出現三線匯聚料短期市況膠着，區間看25600至26600點

04/11/2025

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英資產管理有限公司銷售及產品策略部副總裁 張健朗

 

　　港股周一（3日）11月開局，表現全日向上，收市時升251點，報26158點，全日成交2286億元，結束三日連跌，有望展新反彈浪？抑或係拉鋸局面為主？

 

　　港交所(00388)即將公布業績，而今年本港新股上市集資額逾270億美元，加上交投熾熱下，業績預期可交出好成績？

 

　　友邦(01299)股價破頂收市，升近6％報79.95元，有不少大行發表報告看好其前景，股價有望再上試2023年初的高位88.65元嗎？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】
 
─────────────


【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！
節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62


───────────── 


更多精彩節目: 
直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z


─────────────


本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！


─────────────


喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

 

其他友邦相關新聞：
友邦｜第三季新業務價值升25%勝預期，券商齊唱好股價連日破頂可以點部署？
大行報告 | 渣打、友邦、車股、油股及金舖股最新評級/目標價，高盛升比亞迪目標價至$141
港交所：年底前為16隻股票提供每周股票期權，科指期權踏入新增長階段


其他油股/油價相關新聞：
三桶油 | OPEC+明年暫停增產油價靠穩，中石油獲大行唱好股價破頂，三桶油可以點揀？
《Ａ股焦點》中石化AH齊升，將與LG化學聯合開發鈉離子電池材料
《外資精點》星展上調中石油目標價10%，預測股息率6%
《異動股》中石油(857)升2%，法國油企警告特朗普對俄制裁衝擊原油供應

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

01211

比亞迪股份

97.100

異動股

00998

中信銀行

7.400

異動股

02828

恒生中國企業

93.620

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01211 比亞迪股份
  • 97.100
  • 00998 中信銀行
  • 7.400
  • 02828 恒生中國企業
  • 93.620
  • 01707 致浩達控股
  • 0.048
  • 03708 中國供應鏈產業
  • 0.032
股份推介
  • 00027 銀河娛樂
  • 38.460
  • 目標︰$43.90
  • 00874 白雲山
  • 19.040
  • 目標︰--
  • 01299 友邦保險
  • 79.650
  • 目標︰$82.00
  • 00836 華潤電力
  • 18.960
  • 目標︰$21.50
  • 00358 江西銅業股份
  • 29.860
  • 目標︰$42.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 159.000
  • 00005 滙豐控股
  • 108.000
  • 02628 中國人壽
  • 24.700
  • 09992 泡泡瑪特
  • 217.400
  • 00700 騰訊控股
  • 629.000
報章貼士
  • 00939 建設銀行
  • 8.050
  • 目標︰$9.10
  • 01299 友邦保險
  • 79.650
  • 目標︰$88.00
  • 01308 海豐國際
  • 30.400
  • 目標︰$36.00
熱炒概念股
即時重點新聞

04/11/2025 16:45  《盤後部署》科指領跌恒指失守二萬六，和黃醫藥現價仍值博

04/11/2025 18:35  《新股上市》賽力斯(09927)暗盤收高少於1%，每手賺90元

04/11/2025 17:42  警方凍結陳志涉及的太子集團相關資產，市值27.5億港元

04/11/2025 14:53  【金融峰會】大摩：市場未來或現最多15%回調，惟並非源於宏觀經濟急降

04/11/2025 11:31  【金融峰會】滙控艾橋智：全球貿易格局正重塑，美國在全球貿易中角色將改變

04/11/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入９８﹒３２億元，買中海油沽阿里

04/11/2025 08:55  【大行炒Ｄ乜】中金富瑞升友邦目標逾一成，大行續撐老鋪黃金周大福

04/11/2025 16:24  《財資快訊》美電穩報７﹒７７３１，隔夜拆息較上日軟至２﹒８％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

金融峰會 | 大摩：市場未來或現最多15%回調，惟並非源於宏觀經濟急降新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 星巴克中國業務六成售博裕資本，阿里千問AI投資賽奪冠新文章
人氣文章

新聞>專訪

洪灝專訪｜洪灝：A股倍升股只看不買，黃金泡沫與比特幣的買入時點（有片）新文章
品味生活
生活
人氣文章

政政經經．石鏡泉

打得一拳開，招得百拳來
人氣文章

影視娛樂

李連杰被傳換「最帥少林武僧」心臟，罕有赤裸拍片回應：人言可畏
人氣文章

影視娛樂

《MAMA2025》嘉賓名單曝光：視帝朱智勛出席頒獎＋25位嘉賓陣容登場
DIVA CHANNEL
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

風水角度剖析兩性關係（下）: 整容不能改變命運！豬膽鼻旺夫係真？圓眼易被騙？催旺桃花留意這個方位
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

減肥不能食果仁？研究：杏仁助控制體重兼改善體脂比例！營養師推介3種食譜
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

想找男友卻總是遇上SP！如何分辨男人結識自己的動機？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
元旦公立醫院急症收費調升至$400，11.3起接受減免申請、附審批詳情 新文章
人氣文章
名人離世 │ 前亞視小生甄志強逝世終年59歲，太太發訃文證實死訊，5月入院面容憔悴新文章
人氣文章
靜觀心靈：石壁宿舍的成長故事
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/11/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/11/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/11/2025 19:14
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/11/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話04/11/2025
金融峰會 | 大摩：市場未來或現最多15%回調，惟並非源於宏觀經濟急降
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中美峰會留下政治議題明年談

04/11/2025 14:50

大國博弈

中美貿易衝突按下暫停鍵

03/11/2025 13:18

關稅戰

金價短空長多

26/10/2025 14:03

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處