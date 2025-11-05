曾永堅：環球股市Risk Off氣氛濃 宜留意科技股持倉比例，防守股首選中資電訊股

嘉賓：椽盛資本投資總監 曾永堅

港股周二（4日）低開10點後，表現反覆向下，再度失守兩萬六關，收市時跌205點，報25952點，全日成交2399億元，外圍股市出現科技股份高估值憂慮，港股可否獨善其身？





新股方面，賽力斯(09927)周三（5日）掛牌，而上日暗盤表現收高少於1％，首掛後仍有多少上望水位？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】



─────────────



【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62



─────────────



更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z



─────────────



本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！



─────────────



喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

其他比特幣相關新聞：

比特幣 | 納指急挫比特幣曾失守10萬美元，仍有機構唱好相關ETF可否撈底？

《異動股》幣市大震比特幣挫穿10萬美元關，ETF普跌5%炒幣股挫



其他AI概念股相關新聞：

AI | 華爾街憂AI泡沫爆破納指急跌，概念股再借勢回調應如何部署？

港股 | 午市前瞻 | 外圍急挫港股反見韌性 事關AI概念定價未算高

阿里高德夥小鵬進軍自動駕駛，打造全球最大Robotaxi聚合平台

《中國要聞》傳前天貓國際美妝負責人加入山姆，任採購運營副總裁

《異動股》阿里、百度齊跌3%，華爾街憂慮AI泡沫科技股受壓





【你點睇？】您對全球稀土供應鏈的未來有何看法？立即投票分享您的觀點！► 立即投票