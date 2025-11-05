  • 會員
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

曾永堅：環球股市Risk Off氣氛濃 宜留意科技股持倉比例，防守股首選中資電訊股

05/11/2025

嘉賓：椽盛資本投資總監 曾永堅

 

　　港股周二（4日）低開10點後，表現反覆向下，再度失守兩萬六關，收市時跌205點，報25952點，全日成交2399億元，外圍股市出現科技股份高估值憂慮，港股可否獨善其身？


 
　　新股方面，賽力斯(09927)周三（5日）掛牌，而上日暗盤表現收高少於1％，首掛後仍有多少上望水位？

 

─────────────


其他比特幣相關新聞：
比特幣 | 納指急挫比特幣曾失守10萬美元，仍有機構唱好相關ETF可否撈底？
《異動股》幣市大震比特幣挫穿10萬美元關，ETF普跌5%炒幣股挫


其他AI概念股相關新聞：
AI | 華爾街憂AI泡沫爆破納指急跌，概念股再借勢回調應如何部署？
港股 | 午市前瞻 | 外圍急挫港股反見韌性 事關AI概念定價未算高
阿里高德夥小鵬進軍自動駕駛，打造全球最大Robotaxi聚合平台
《中國要聞》傳前天貓國際美妝負責人加入山姆，任採購運營副總裁
《異動股》阿里、百度齊跌3%，華爾街憂慮AI泡沫科技股受壓

