林家亨：恒指有機會上試20天線，惟料反彈勢頭未必可追贏美股

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨／華夏基金(香港)國際業務副總裁 李星宇

外圍股市上日震盪，港股表現先低後高，一度挫逾400點跌幅收窄並轉升，收市時報25935點，跌16點，外圍壞消息已暫告一段落？而家又可以買貨未？





車股方面，有大行睇比亞迪(01211)目標價至141元，同時又有歐資行表示比亞迪最壞的日子已經過去，但以現時形勢此看法太樂觀？

