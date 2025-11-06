  • 會員
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

林家亨：恒指有機會上試20天線，惟料反彈勢頭未必可追贏美股

06/11/2025

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨／華夏基金(香港)國際業務副總裁 李星宇

 

　　外圍股市上日震盪，港股表現先低後高，一度挫逾400點跌幅收窄並轉升，收市時報25935點，跌16點，外圍壞消息已暫告一段落？而家又可以買貨未？


 
　　車股方面，有大行睇比亞迪(01211)目標價至141元，同時又有歐資行表示比亞迪最壞的日子已經過去，但以現時形勢此看法太樂觀？

 

其他國泰相關新聞：
國泰｜擬斥70億回購卡塔爾航空持股，股價飆近半成如何部署？
《券商精點》中信里昂：國泰回購卡塔爾航空所持股權屬負面消息，評級「持有」
《外資精點》瑞銀：國泰回購卡塔爾航空持股料市場反應正面，目標價12.2元
國泰航空向香港合資格員工發放一個月花紅
國泰航空(00293) 擬70億元向卡塔爾航空回購逾6.4億股待批，作價折讓4%

 

