etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

郭思治：港股出現雙底形態，科技股續首選騰訊及阿里巴巴

07/11/2025

嘉賓：香港股票分析師協會副主席 郭思治

 

　　隔晚（6日）美股向下，當中納指跌最多，現時吸納科技股吸引？


 
　　華虹半導體(01347)上日公布第三季度業績，第三季利潤為2572.5萬美元，按年跌逾42％，按季則升2.2倍，績後點部署？

 

─────────────


───────────── 


00464

中國智能科技

1.920

00036

遠東控股國際

0.233

01049

時富投資

0.800

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路,立即加入成為etnet YouTube頻道會員!

