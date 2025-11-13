  • 會員
林家亨：恒指接近保力加通道頂線(約27000點)可部署食胡，騰訊業績可期

13/11/2025

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨 
 

　　港股上日（12日）表現全日向上，更一度升穿兩萬七關，不過其後未能企穩，收市時報26922點，升226點，成交2363億元，港股於大型科網股公布業績前，要如何部署？


 
　　小米(01810)獲摩根大通唱淡，目標價更大降至50元，股價上日錄三連彈，年內恐難扭轉弱勢？

 

13/11/2025 16:33  【騰訊業績】騰訊第三季經調整盈利升18%至705.5億元人民幣，勝預期

13/11/2025 18:05  中芯(00981)第三季純利升28.9%至1.9億美元

13/11/2025 17:44  京東(09618)第三季經調整純利跌56%優於預期，新業務虧損157億元人民幣

13/11/2025 18:20  嗶哩嗶哩(09626)第三季虧轉盈，錄經調整淨利潤7.9億元人民幣

13/11/2025 17:15  《盤後部署》利好突襲恒指收市企上兩萬七，阿里利好頻發或吸引基金重新加倉

13/11/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出３５﹒２１億元，買阿里沽盈富基金

13/11/2025 08:46  【大行炒Ｄ乜】麥格理、富瑞升新秀麗目標五成兼升級，中金升潤…

13/11/2025 16:38  《財資快訊》美電升報７﹒７７０９，一周拆息較上日微升至２﹒…

