林家亨：恒指接近保力加通道頂線(約27000點)可部署食胡，騰訊業績可期

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨



港股上日（12日）表現全日向上，更一度升穿兩萬七關，不過其後未能企穩，收市時報26922點，升226點，成交2363億元，港股於大型科網股公布業績前，要如何部署？





小米(01810)獲摩根大通唱淡，目標價更大降至50元，股價上日錄三連彈，年內恐難扭轉弱勢？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】



─────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62



─────────────



更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z



─────────────



本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！



─────────────



喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

其他新秀麗關新聞：

新秀麗 | 第三季多賺11%兼第四季展望樂觀，大行齊唱好股價曾飆逾兩成可否追入？

大行報告 | 新秀麗績後大行齊看$22，仲有內房、內險股最新評級/目標價

新秀麗(01910) 第三季純利7350萬美元增11%，毛利率升0.3個百分點

新秀麗(01910) 已動用發票據及借款，悉數償還明年到期優先票據本金連息



其他機械人股相關新聞：

機械人股 | 德昌電機業績未多提機械人業務，遭摩通降目標股價急挫一成，機械人概念股應該點選擇？

《外資精點》摩通下調德昌目標價至54元，維持「增持」

《異動股》德昌電機重挫一成，純利微升未提機械人收入增長，敏實亦跌

首程控股(00697)旗下北京機器人基金投資智能機械人製造商星動紀元





【你點睇？】官小批准學生用簡體字應考惹爭議，前特首梁振英指繁體字是香港特色。你是否認同梁的說法？► 立即投票