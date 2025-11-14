  • 會員
溫鋼城：港股若回調至兩萬六關樓下可趁低吸納，首選績優股

14/11/2025

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

 

　　美股隔晚（13日）出現股匯債三殺，三大指數均跌1％至2％不等收市，股民有貨點算好？


 
　　騰訊(00700)上日收市後公布了業績，上季經調整純利升18％至706億元人民幣，收入亦按年升15％。另外，京東(09618)上季少賺55％，不過收入則升近15％，兩份業績點分析？

 

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！


14/11/2025 11:25  【數據解讀】首10月固投逾5年最大跌幅，統計局：民間投資放緩，惟結構在優化

14/11/2025 10:00  《異動股》比特幣再跌穿十萬美元惹逾6億美元斬倉，ETF普挫4%

14/11/2025 09:24  美股匯債三殺拖累環球股市，恒指低開412點報26660，僅三藍籌高開

14/11/2025 09:12  《盤前攻略》減息預期大減重創美股，騰訊京東績後受挫港股支持下移

14/11/2025 09:05  【關稅戰】歐盟同意提前至明年開徵小包裹關稅，中國電商料受衝擊

14/11/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出３５﹒２１億元，買阿里沽盈富基金

14/11/2025 08:52  【大行炒Ｄ乜】騰訊績後獲摩通看好上７５０元，京東績後遭大和…

13/11/2025 16:38  《財資快訊》美電升報７﹒７７０９，一周拆息較上日微升至２﹒…

