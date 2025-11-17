  • 會員
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

姚浩然：美股七雄中看好谷歌，港股短期料於區間26000點至27000點上落

17/11/2025

嘉賓：亨達財富管理董事總經理 姚浩然

 

　　美股上周五（17日）個別發展，當中納指表現靠穩，美股最新有何部署？


 
　　而港股方面，傳華為本周發布AI技術突破，當中包括GPU、NPU等算力突破，更有指其突破是對標英偉達(US.NVDA)收購Run:ai的核心技術，此消息有望利好科技股？

 

