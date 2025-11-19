  • 會員
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

熊麗萍：美股AI泡沫對港股影響較低，料恒指短期25500點至26500點上落

19/11/2025

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　港股上日（18日）錄三連跌兼失兩萬六關，收市跌454點，報25930點，調整浪未完？


 
　　而小米(01810)公布了上季業績，經調整淨利潤升80.9％至113億元人民幣，勝預期，而相反百度(09888)上季由盈轉虧，兩份業績點解讀？
 

─────────────


───────────── 


─────────────


─────────────


19/11/2025 09:42  《異動股》開市後小米跌幅急擴至5%，績後大行紛紛下調目標花旗大削兩成

19/11/2025 09:27  《異動股》百度高開逾2%，上季經調整利潤跌36%惟AI收入增長強勁

19/11/2025 09:25  美股續震盪恒指高開24點報25954，百度小米績後表現兩邊走

19/11/2025 09:05  《盤前攻略》美股跌勢未止拼多多大跌，百度小米績勝預期恒指守百天線

19/11/2025 08:55  【特朗普新政】美國參眾兩院通過愛潑斯坦檔案公開法案，特朗普稱「不在乎」

19/11/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入７４﹒６６億元，買阿里沽中海油

19/11/2025 08:26  【大行炒Ｄ乜】大行齊降小米目標花旗劈逾兩成，對百度後市維持正面

19/11/2025 11:37  《財資快訊》美電軟報７﹒７９０５，隔夜拆息較上日跌至１﹒０…

新聞>國際動態

特朗普新政 | 美國恢復發布就業數據，新領失業救濟人數仍處低位新文章
新聞>大行報告

大行報告 | 小米績後眾行齊劈目標價，百度攜程最牛看$160及$724新文章
新聞>財經熱話

業績股 | 小米績後急瀉，業績咩位唔對辦？新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/11/2025 12:14
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/11/2025 12:14
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/11/2025 12:14
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/11/2025 11:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
特朗普新政 | 美國恢復發布就業數據，新領失業救濟人數仍處低位
etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

