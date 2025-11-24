溫傑：料下月美國傾向會減息，阿里巴巴本周業績可留意管理層對業務有關言論

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

美國聯儲局官員的威廉斯早前於智利發表演說，指出美國就業下行風險增加，通脹上行風險則紓緩，而現時貨幣政策輕微收緊，因此有空間作進一步調整，此番言論重燃減息希望？

港股本周有期結及阿里巴巴(09988)業績，後市會點行？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】



─────────────



【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62



─────────────



更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z



─────────────



本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！



─────────────



喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

其他恒指季結相關新聞：

恒指季檢 | 信達生物大熱染藍，零跑獲納入科指，兩股齊造好仲有得升？

【ＡＩ】螞蟻集團旗下AI助手「靈光」App上線6天下載量突破200萬

【ＡＩ】阿里「千問」App首周下載破1000萬，刷新AI類應用增長紀錄

比亞迪與美的達成戰略合作，打造「人-車-家」智能生活新模式

【阿里預測】阿里(09988) 明放榜料第二財季少賺68%，即時零售業務或勁蝕約300億人幣

《中國監管》國信辦公安部：大型網絡平台個人信息須存儲境內

銀諾醫藥(02591) 第一屆董事會延期換屆，不影響正常運營

據報滙控旗下瑞士私人銀行提高部分員工薪酬，以防人才流失

陳茂波：香港成為全球資金避險安全港，港銀存款總額今年升逾10%

【恒指季檢】信達生物、中國宏橋及百勝中國加入國企指數成分股，剔出新奧能源、新東方及海底撈



其他芯片股相關新聞：

芯片股 | 傳美國考慮批准英偉達對華出口H200芯片，中芯華虹逆市下挫可趁機吸？

《Ａ股行情》滬指收升0.05%，成交縮量2379億，MSCIA股指數換馬盤後生效

《Ａ股焦點》MSCI中國A股指數換馬今收盤後生效，新納17股升多跌少

《Ａ股焦點》英偉達H200芯片據報有機對華出口，滬深半導體走軟

《駐京專電》工信部：三方面推動集成電路產業高質量發展

《異動股》中芯跌4%華虹挫半成，據報特朗普考慮放行英偉達H200晶片對華出口





【你點睇？】古埃及展周末現排隊亂象，館方終允退票，及延長開放時間，你認為館方處理手法是否適當？► 立即投票