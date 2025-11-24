  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

溫傑：料下月美國傾向會減息，阿里巴巴本周業績可留意管理層對業務有關言論

24/11/2025

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑 

 

　　美國聯儲局官員的威廉斯早前於智利發表演說，指出美國就業下行風險增加，通脹上行風險則紓緩，而現時貨幣政策輕微收緊，因此有空間作進一步調整，此番言論重燃減息希望？

 

　　港股本周有期結及阿里巴巴(09988)業績，後市會點行？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】
 
─────────────


【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！
節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62


───────────── 


更多精彩節目: 
直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z


─────────────


本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！


─────────────


喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

 

其他恒指季結相關新聞：
恒指季檢 | 信達生物大熱染藍，零跑獲納入科指，兩股齊造好仲有得升？
【ＡＩ】螞蟻集團旗下AI助手「靈光」App上線6天下載量突破200萬
【ＡＩ】阿里「千問」App首周下載破1000萬，刷新AI類應用增長紀錄
比亞迪與美的達成戰略合作，打造「人-車-家」智能生活新模式
【阿里預測】阿里(09988) 明放榜料第二財季少賺68%，即時零售業務或勁蝕約300億人幣
《中國監管》國信辦公安部：大型網絡平台個人信息須存儲境內
銀諾醫藥(02591) 第一屆董事會延期換屆，不影響正常運營
據報滙控旗下瑞士私人銀行提高部分員工薪酬，以防人才流失
陳茂波：香港成為全球資金避險安全港，港銀存款總額今年升逾10%
【恒指季檢】信達生物、中國宏橋及百勝中國加入國企指數成分股，剔出新奧能源、新東方及海底撈


其他芯片股相關新聞：
芯片股 | 傳美國考慮批准英偉達對華出口H200芯片，中芯華虹逆市下挫可趁機吸？
《Ａ股行情》滬指收升0.05%，成交縮量2379億，MSCIA股指數換馬盤後生效
《Ａ股焦點》MSCI中國A股指數換馬今收盤後生效，新納17股升多跌少
《Ａ股焦點》英偉達H200芯片據報有機對華出口，滬深半導體走軟
《駐京專電》工信部：三方面推動集成電路產業高質量發展
《異動股》中芯跌4%華虹挫半成，據報特朗普考慮放行英偉達H200晶片對華出口

【你點睇？】古埃及展周末現排隊亂象，館方終允退票，及延長開放時間，你認為館方處理手法是否適當？► 立即投票

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

00317

中船防務

16.780

異動股

02828

恒生中國企業

92.640

異動股

01632

民商創科

0.070

更多開市Good Morning

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 46,448.27
    +202.86 (+0.439%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,705.12
    +102.13 (+1.547%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 22,872.01
    +598.92 (+2.689%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升6.965
變動率︰+2.908%
較港股︰-4.85%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升79.842
變動率︰+2.703%
較港股︰+1.07%
00001 長和
按盤價(HKD)︰升54.785
變動率︰+2.326%
較港股︰+0.16%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升629.011
變動率︰+2.265%
較港股︰+0.72%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升33.510
變動率︰+8.376%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升119.210
變動率︰+7.445%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升26.380
變動率︰+6.802%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升160.730
變動率︰+5.100%
精選美股 More
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰升417.780
變動率︰+6.825%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升255.970
變動率︰+6.472%
GOOG
谷歌-C
按盤價(USD)︰升318.470
變動率︰+6.281%
AMD
超威半導體
按盤價(USD)︰升215.050
變動率︰+5.530%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 24/11/2025 19:53 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：25/11/2025 08:35
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 24/11/2025 19:53 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00317 中船防務
  • 16.780
  • 02828 恒生中國企業
  • 92.640
  • 01632 民商創科
  • 0.070
  • 02359 藥明康德
  • 106.700
  • 02410 同源康醫藥－Ｂ
  • 12.410
股份推介
  • 00939 建設銀行
  • 8.210
  • 目標︰$9.50
  • 02161 健倍苗苗
  • 3.000
  • 目標︰$3.50
  • 00992 聯想集團
  • 9.740
  • 目標︰$11.40
  • 00941 中國移動
  • 87.600
  • 目標︰$94.00
  • 00322 康師傅控股
  • 12.020
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 154.500
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.110
  • 00005 滙豐控股
  • 107.300
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 38.660
  • 00001 長和
  • 54.700
報章貼士
  • 00321 德永佳集團
  • 0.980
  • 目標︰--
  • 02161 健倍苗苗
  • 3.000
  • 目標︰--
  • 02057 中通快遞－Ｗ
  • 149.400
  • 目標︰$164.00
熱炒概念股
即時重點新聞

25/11/2025 08:34  【開市Ｇｏ】習特通話，小米獲雷軍增持，優必選再抽水

25/11/2025 07:53  《國金頭條》AI熱潮重燃，中美元首通話，納指飆近600點

25/11/2025 07:54  優必選(9880)再啟配股抽水，擬折讓11%配股淨籌30.6億元作收購及還債

25/11/2025 08:02  寧德時代(03750)股東黃世霖售1%股權，套現逾171億元人民幣

25/11/2025 08:07  【大國博弈】習特通話穩住中美關係，特朗普應邀明年4月訪華

25/11/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入８５﹒７１億元，買阿里沽中芯

24/11/2025 08:43  【大行炒Ｄ乜】摩通大升百度目標逾七成兼升級，野村削舜宇目標四成兼降級

24/11/2025 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒７８２９，一周拆息較上日微升１１基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

中原施永青︰料樓價三年內由低位反彈逾四成，新升浪可持續六年反彈達85%新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中日韓領導人峰會未有期，阿里千問首周下載破千萬新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

芯片股 | 傳美國考慮批准英偉達對華出口H200芯片，中芯華虹逆市下挫可趁機吸？新文章
品味生活
生活
人氣文章

足球俱樂部．主教練

阿仙奴強勢，新特蘭主場求和；曼城功力強，利物浦攻守失據
人氣文章

雷鳴天下．雷鼎鳴

美「卡脖」反成助力，中國認清產業方向
人氣文章

玩樂 What’s On

聖誕好去處2025︱MCP 新都城中心Dumbo 主題聖誕嘉年華＋4米巨型小飛象打卡＋遊戲區　
DIVA CHANNEL
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

De Beers新推ORIGIN計劃，揭示鑽石身世之謎！產地如何影響寶石價值？
人氣文章

ChatENT．月巴氏

仍然是那個女孩
人氣文章

先行入手．Onki Chan

超前部署聖誕禮物指南！時尚銀包12選：CHANEL 山羊皮小銀包、$5千元以下入手 LOUIS VUITTON MagSafe 卡包
健康好人生 Health Channel
人氣文章
選擇乾果作為零食健康嗎？糖分熱量是否太高？營養師拆解乾果營養價值
人氣文章
認知障礙症丨誰是否高危一族？評估早期徵兆及早把握時機逆轉情況！分享兩大最新檢測方法
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/11/2025 08:53
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/11/2025 08:53
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/11/2025 08:53
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/11/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話24/11/2025
中原施永青︰料樓價三年內由低位反彈逾四成，新升浪可持續六年反彈達85%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

高市 | FOCUS | 21萬億刺激恐催命，高市豪賭火燒連...

21/11/2025 14:01

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區