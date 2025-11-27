  • 會員
林家亨：港股於兩萬六以下水平可買貨，科網股短期料拉鋸

27/11/2025

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨 

 

　　港股上日（26日）埋單僅升33點收市，報25928點，兩萬六關再得而復失，而周四（27日）期結，兩萬六攻防戰仲要打幾耐？


 
　　理想(02015)上季由盈轉虧，蝕3.6億元人民幣，收入則跌三成六，業績點睇？

 

其他內房股相關新聞：
內房股 | 萬科境內債首提展期，遭大行狠劈目標股價急跌，其他內房仍未宜沾手

大行報告 | 阿里、港交所、友邦及優必選最新評級/目標價，理想績後最熊看$66
《外資精點》瑞銀下調萬科企業目標價至2.6元，評級沽售
《外資精點》摩通︰建議做多潤地做空萬科，同時下調萬科企業目標價至2.7元
《Ａ股焦點》萬科境內債首提展期，樓市信心受打擊，地產板塊暴跌
《異動股》內房普跌龍湖挫近4%，萬科獲國資撐腰仍難解債務困局


其他中資企業股相關新聞：
美國擬將阿里等列入「中國涉軍企業」，股份普跌邊隻仍可趁低吼？
港股 | 午市前瞻 | 恒指料區間上落二萬六未穩 藥明康德再成博弈磨心料守住紅底
【ＡＩ】阿里巴巴發布夸克AI眼鏡，內置千問助手
【ＡＩ】阿里、字節等據報在外國訓練新AI模型，以便使用英偉達芯片
阿里雲在港推「100萬Token計劃」，新註冊企業與開發者3個月內免費用旗下AI系列模型
阿里巴巴:集團業務與美國軍事採購無關，被列入第1260H條清單提議毫無依據
《異動股》藥明康德低開逾3%，據報或遭美國防部列入涉軍黑名單

27/11/2025 18:13  《盤後部署》成交縮減港股難升幸鴿派撐市，北水連日掃貨阿里宜開始分注撈底

27/11/2025 15:12  【宏福苑大火】大埔宏福苑五級火警增至55人死亡

27/11/2025 16:47  【宏福苑大火】金管局及銀公籲銀行協助受影響人士，包括提取流動資金及延遲還款寬限等

27/11/2025 16:15  【宏福苑大火】保監局成立專責小組，協調保險界處理查詢和理賠

27/11/2025 16:14  恒指衝擊兩萬六難企穩，全日升17點收報25945，內房領跌潮玩股落鑊

27/11/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入１３﹒２８億元，買阿里沽小米

27/11/2025 08:57  【大行炒Ｄ乜】摩通大削萬科目標逾三成，大行齊劈理想目標麥格理最淡予66元

27/11/2025 16:23  《財資快訊》美電升報７﹒７７７９，一周拆息較上日微升至２﹒…

