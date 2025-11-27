林家亨：港股於兩萬六以下水平可買貨，科網股短期料拉鋸

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

港股上日（26日）埋單僅升33點收市，報25928點，兩萬六關再得而復失，而周四（27日）期結，兩萬六攻防戰仲要打幾耐？





理想(02015)上季由盈轉虧，蝕3.6億元人民幣，收入則跌三成六，業績點睇？

