照顧者 情緒健康
溫傑：港股短期有政策憧憬，恒指要破位需靠科技股

01/12/2025

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑 

 

　　港股上月跌47點埋單，本月又可否扭轉頹勢，走出上落格局？可寄望於中央經濟工作會議？


 
　　美團(03690)上周五（11月28日）收市公布了業績，上季蝕160億元人民幣，並料今季虧損持續，股價點算好？

 

01/12/2025 13:14  《異動股》舜宇飆近6%領漲蘋概，傳蘋果摺疊機解決折痕問題料明年推出

01/12/2025 12:55  澳門11月博彩收入210.9億澳門元，按年升14.4%

01/12/2025 12:45  《午市前瞻》美團季績重返虧損，專家料最壞情況已過惟仍存隱患

01/12/2025 08:40  【宏福苑大火】銀行業推六項應急支援措施助火災居民渡過難關，籲對騙案保持警覺

01/12/2025 08:47  【宏福苑大火】陳茂波：已召開金融監管機構統籌會議，加大力度為火災居民提供協助

01/12/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２７﹒２７億元，買阿里沽中芯

01/12/2025 08:56  【大行炒Ｄ乜】美團績後被多行降目標，中信里昂急削泡泡瑪特目標價近18%

01/12/2025 11:36  《財資快訊》美電升報７﹒７８８７，隔夜拆息較上日跌至１﹒１…

