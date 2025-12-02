黃瑋傑：港股兩萬六關有一定支持，料大機會可突破50天線（約26230點水平）

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英資產管理有限公司銷售及產品策略部副總裁 張健朗

港股上日（1日）向好，收市升174點，事隔半個月重上26000點關，不過短期係咪欠催化劑？





金價隔晚曾觸及六星期高位，而銀價亦接近記錄高位，年尾執倉可部署相關股份？

其他蘋概股相關新聞：

蘋概股｜蘋果首款摺疊機有望明年推出，相關概念股反彈可再吼？

《異動股》蘋概股普漲瑞聲飆6%，摩通料蘋果明年秋季推可摺疊iPhone



其他新能源車股相關新聞：

新能源車 | 比亞迪11月銷量按月回升，小鵬蔚來按月倒退，股價表現分化應如何部署？

阿里巴巴、小米、比亞迪及理想最新評級/目標價

港股 | 午市前瞻 | 日央加息震盪望提前消化 車股忌偏安一隅應尋業務突破

《車企血戰》瑞銀：明年內地乘用車銷售或現負增長

蔚來EC6上海撞路障車身斷成兩截，官方回應：電池未發生安全風險

《外資精點》瑞銀：內地車市需求轉弱速度快於預期，憂明年銷情更差

《異動股》比亞迪仍升3%收復百元關，11月銷量按月升9%惟按年跌半成

《異動股》蔚來瀉逾6%創近3個月新低，11月交付量按月跌一成





