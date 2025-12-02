  • 會員
黃瑋傑：港股兩萬六關有一定支持，料大機會可突破50天線（約26230點水平）

02/12/2025

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英資產管理有限公司銷售及產品策略部副總裁 張健朗

 

　　港股上日（1日）向好，收市升174點，事隔半個月重上26000點關，不過短期係咪欠催化劑？


 
　　金價隔晚曾觸及六星期高位，而銀價亦接近記錄高位，年尾執倉可部署相關股份？

 

02/12/2025 17:23  【宏福苑大火】死亡人數增至156人，30人失聯，宏志閣住戶可短暫返回單位

02/12/2025 17:48  【立法會選舉】陳國基：明日起復辦選舉論壇，選舉繽紛日、嘉年華取消

02/12/2025 17:00  《盤後部署》A股回吐恒指二萬六爭持，快手發布新一代可靈股價有憧憬

02/12/2025 16:12  恒指全日升61點收報26095，受制20天線，成交降至1782億元

02/12/2025 14:55  【宏福苑大火】標普：大埔宏福苑火災料加重財險業承保業績壓力

02/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入４１﹒０１億元，買美團沽騰訊

02/12/2025 08:46  【大行炒Ｄ乜】車企銷量放榜比亞迪獲巴克萊微升目標，理想遭高盛削目標逾一成

02/12/2025 16:38  《財資快訊》美電升報７﹒７８８４，一周拆息較上日微軟１５基點

