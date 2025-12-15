  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

溫傑︰港股料今年沒有粉飾櫥窗效應，部署建議求穩避險

15/12/2025

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

 

　　美股納指連跌兩日，上日（12日）跌近1.7％，如博通(US.AVGO)及甲骨文(US.ORCL)等亦表現向下，AI泡沫憂慮未完？


 
　　港股新股方面，印象大紅袍(02695)招股中，入場費約4141元起，集資最多1.5億元，抽得過？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】
 
─────────────


【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！
節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62


───────────── 


更多精彩節目: 
直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z


─────────────


本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！


─────────────


喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

 

其他AI概念股相關新聞：
AI概念股 | 華爾街憂AI泡沫博通股價急插，AI概念股借勢回調可趁機吸？
《外資精點》高盛：AI已助力騰訊所有主要業務長期增長，目標價770元
《券商精點》中信里昂2026年續看好互聯網板塊，首選7隻股
騰訊控股(00700) 上周五斥6.4億元回購逾104萬股，每股最高價616元

 

其他內需股相關新聞：
內需股 | 中央出台提振消費政策，內需股續追落後可以點揀？
大行報告 | 內需股、資源股及地產股最新評級/目標價，花旗牛看安踏$112.70
港股午後跌幅擴，恒指收跌347點報25628，科技股集體遭拋內需內險撐市
11月內地經濟數據乏力考驗全年保5目標，恒指半日跌240點報25736
《外資精點》花旗上調安踏體育目標價至112.7元，維持「買入」評級
《外資精點》摩通下調農夫山泉目標價至55元，維持「增持」評級
《異動股》內地出台提振消費政策，內需股普遍逆市升李寧領漲4%

 

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

06979

珍酒李渡

7.910

異動股

00753

中國國航

6.370

異動股

02592

撥康視雲－Ｂ

5.610

更多開市Good Morning

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 48,458.63
    +0.58 (+0.001%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,824.45
    -2.96 (-0.043%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 23,092.26
    -102.91 (-0.444%)
精選預託證券 More
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升65.021
變動率︰+3.596%
較港股︰-0.35%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升80.566
變動率︰+3.267%
較港股︰-0.10%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰跌96.695
變動率︰-2.319%
較港股︰+0.20%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌7.004
變動率︰-8.337%
較港股︰-0.79%
精選中資美股 More
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰跌21.005
變動率︰-2.029%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌150.530
變動率︰-3.308%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰跌23.335
變動率︰-3.773%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰跌118.830
變動率︰-4.944%
精選美股 More
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰升480.483
變動率︰+4.689%
GME
遊戲驛站
按盤價(USD)︰升22.090
變動率︰+4.051%
AMC
AMC院線
按盤價(USD)︰跌1.985
變動率︰-6.368%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌250.115
變動率︰-6.485%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 15/12/2025 16:09 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：15/12/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 15/12/2025 16:09 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 06979 珍酒李渡
  • 7.910
  • 00753 中國國航
  • 6.370
  • 02592 撥康視雲－Ｂ
  • 5.610
  • 01520 天機控股
  • 1.000
  • 03360 遠東宏信
  • 8.530
股份推介
  • 02840 ＳＰＤＲ金
  • 3,105.000
  • 目標︰$3200.00
  • 00152 深圳國際
  • 8.300
  • 目標︰$10.00
  • 00005 滙豐控股
  • 116.200
  • 目標︰$114.80或以上
  • 01336 新華保險
  • 50.950
  • 目標︰--
  • 02382 舜宇光學科技
  • 66.400
  • 目標︰$84.90
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 148.600
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 41.840
  • 09992 泡泡瑪特
  • 190.700
  • 00005 滙豐控股
  • 116.200
  • 00358 江西銅業股份
  • 34.660
報章貼士
  • 02193 萬景控股
  • 0.224
  • 目標︰--
  • 01072 東方電氣
  • 24.200
  • 目標︰$26.50
  • 01347 華虹半導體
  • 67.300
  • 目標︰$80.35
熱炒概念股
即時重點新聞

15/12/2025 16:50  《盤後部署》內地「三頭馬車」遜預期恒指急吐，提振內需九毛九搏反彈

15/12/2025 18:01  騰訊(00700)今斥6.4億元回購105.1萬股

15/12/2025 18:35  《新股上市》果下科技暗盤收高逾88%，每手賺1770元

15/12/2025 16:18  《強積金》積金局：目標「積金易」平台5年至少節省300億元，明年中前所有強積金計劃將加入

15/12/2025 13:38  【新股上市】集成電路龍頭豪威傳預路演，集資10億美元

15/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒５４億元，買小米沽騰訊

15/12/2025 08:44  【大行炒Ｄ乜】花旗上調安踏李寧目標價，高盛恢復點評本地地產股

15/12/2025 16:38  《財資快訊》美電軟報７﹒７８１８，一周拆息較上日微軟至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

強積金 | 積金局：目標「積金易」平台5年至少節省300億元，明年中前所有強積金計劃將加入新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 消費增速近三年低，70城樓價降幅三個月大，股跌匯漲新文章
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | 南商3個月港元定存年息達3.38厘，恒生加至3厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂假期

聖誕好去處2025︱西九聖誕小鎮開幕！12米高聖誕樹＋聖誕老人見面會＋飄雪表演 1
人氣文章

娛樂

73歲洪金寶傳打「神秘液體」回春，近年坐輪椅代步，洪天明代父回應身體狀況
人氣文章

肥碌大食遊．曾智華

順德大食遊：「天花板級」煙燻妙齡乳鴿、靚景餐廳歎生滾鰂魚粥／川醬金錢肚新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty Feature

聖誕美妝2025開箱：NARS 聯乘高訂設計師、Estée Lauder超值美妝護膚套裝！The Whoo 唯美冬雪限量版
人氣文章

Art & Living Feature

展覽「不斷不捨不離」｜歐陽應霽 x 陳朗晴對談：物件是記憶、關係、生命的延續  
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

經典設計在今日依然動人！積家大師系列新作：在日常佩戴中延續優雅
健康好人生 Health Channel
人氣文章
食物安全｜新都城街市肉檔涉以冷藏牛肉冒充新鮮牛肉，食環署檢獲520公斤冷藏牛肉
人氣文章
蔬果農藥｜英國檢測12款最多殘留農藥蔬果，1款水果農藥超標99%！常食恐患癌不育
人氣文章
專業失德｜加拿大名醫被揭擅用病人做實驗，50歲女割痔瘡後難忍劇痛18個月後輕生
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/12/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/12/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/12/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/12/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話15/12/2025
強積金 | 積金局：目標「積金易」平台5年至少節省300億元，明年中前所有強積金計劃將加入
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 南商3個月港元定存年息達3.38厘，恒生加至3...

15/12/2025 17:03

貨幣攻略

阻擊日軍國主義，中國可打琉球牌

12/12/2025 12:08

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區