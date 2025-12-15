溫傑︰港股料今年沒有粉飾櫥窗效應，部署建議求穩避險

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

美股納指連跌兩日，上日（12日）跌近1.7％，如博通(US.AVGO)及甲骨文(US.ORCL)等亦表現向下，AI泡沫憂慮未完？





港股新股方面，印象大紅袍(02695)招股中，入場費約4141元起，集資最多1.5億元，抽得過？

