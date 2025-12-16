黃瑋傑：港股欠方向持續窄幅上落，留意前低位25145點

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英資產管理有限公司銷售及產品策略部副總裁 張健朗

港股上日（15日）向下，全日跌逾300點收市，成交2042億元，而走勢上失守了10天、20天線，支持位睇邊？





商湯(00020)早前開展的「產品發布周」發布劇集生成平台Seko 2.0，有冇睇頭？





大行唱好平保(02318)，兼上調目標價，為行內首選股？

