etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

黃瑋傑：港股欠方向持續窄幅上落，留意前低位25145點

16/12/2025

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英資產管理有限公司銷售及產品策略部副總裁 張健朗

 

　　港股上日（15日）向下，全日跌逾300點收市，成交2042億元，而走勢上失守了10天、20天線，支持位睇邊？


 
　　商湯(00020)早前開展的「產品發布周」發布劇集生成平台Seko 2.0，有冇睇頭？


 
　　大行唱好平保(02318)，兼上調目標價，為行內首選股？

 

即時重點新聞

16/12/2025 16:54  習近平：中央充分肯定李家超和特區政府工作，哀悼大埔火災遇難者

16/12/2025 16:34  《本港經濟》本港9月至11月失業率為3.8%，符合市場預期

16/12/2025 16:25  尾市跌幅收窄恒指收跌393點報25235，內需逆市靠穩阿里收穿百天線

16/12/2025 13:37  【風雲人物】馬斯克身家飆至6770億美元，成人類史上首位跨越此財富里程碑富豪

16/12/2025 10:33  【外圍經濟】投資者無心睡眠？納斯達克申請延長交易時間至23小時

16/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入８２０３萬元，買小米沽阿里

16/12/2025 08:49  【大行炒Ｄ乜】花旗升神華目標逾兩成，中金點評內銀股看好跑贏…

16/12/2025 16:38  《財資快訊》美電軟報７﹒７７７２，隔夜拆息較上日升至１﹒９…

人氣文章

新聞>香港要聞

習近平：中央充分肯定李家超和特區政府工作，哀悼大埔火災遇難者新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

東亞料明年港股上望30800點，香港經濟料增長2.5%至3%，樓價錄高單位數升幅新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 明起對歐盟豬肉徵反傾銷稅，蘇姿丰訪聯想總部，股挫匯漲新文章
品味生活
生活
人氣文章

肥碌大食遊．曾智華

順德大食遊：「天花板級」煙燻妙齡乳鴿、靚景餐廳歎生滾鰂魚粥／川醬金錢肚新文章
人氣文章

玩樂假期

聖誕好去處2025︱中環八大地標光影匯演＋最佳觀賞位置＋聖誕市集＋遮打道星光長廊新文章
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

地獄朝鮮三拋族：拋棄戀愛，拋棄結婚，拋棄生子新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living Feature

展覽「不斷不捨不離」｜歐陽應霽 x 陳朗晴對談：物件是記憶、關係、生命的延續  
人氣文章

港女講男．妮洛

不斷被黑歷史纏擾？勇敢告別過去，才有勇氣走向幸福的未來新文章
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

每月一次的東倫敦Hackney跳蚤市集：齊集品味古著、設計師古董家具，驚喜不斷！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人保養｜60歲夏文汐無濾鏡狀態驚艷網民：頸部皮膚很細膩！大方分享4招凍齡法
人氣文章
食用安全警示 │ 男子長期保溫杯裝咖啡致鉛中毒身亡？醫生揭7類飲品恐溶出重金屬新文章
人氣文章
蔬果農藥｜英國檢測12款最多殘留農藥蔬果，1款水果農藥超標99%！常食恐患癌不育
