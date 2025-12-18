  • 會員
山今養生智慧
etnet專輯

林家亨：港股約25100點可買貨，明年看好油、金、銅價

18/12/2025

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨／華夏基金(香港)國際業務副總裁 李星宇

 

　　受內地谷內需政策帶動，港股上日（l7日）反彈逾200點，港股25000點大關算守得穩？


 
　　布蘭特期油一度重上60美元，本港三桶股可跟進？

 




 








即時重點新聞

18/12/2025 12:10  恒指半日跌111點報25357成交不足800億，AI融資風險增阿里百度跌近2%

18/12/2025 10:50  【新世界】高盛據報有意折讓價收購新世界部分貸款

18/12/2025 10:25  【聚焦數據】內地11月青年失業率降至16.9%，創五個月最低水平

18/12/2025 10:15  【特朗普當政】特朗普講話突出民生政績，稱美國勞工薪資漲幅遠超通脹

18/12/2025 09:33  《異動股》商湯挫近半成，折讓8.6%配股抽水31億元

18/12/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入７９﹒０９億元，買小米沽中移動

18/12/2025 08:51  【大行炒Ｄ乜】富瑞降小米評級至持有，高盛削內房目標降級龍湖至中性

18/12/2025 11:38  《財資快訊》美電升報７﹒７８０５，隔夜拆息較上日微升至２﹒…

