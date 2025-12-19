溫鋼城：港股短期低位25000點，明年目標看31000點

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

港股上日（l8日）倒升29點收報25498點，其中重磅股份滙豐(00005)創新高，今年只剩下數個交易日，資金收爐意味濃厚？傾向穩陣部署收息股？





近日資源股仍然強勢！其中銀價仍然高位附近盤整，值得追入相關股？

