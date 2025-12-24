  • 會員
熊麗萍：港股後市上望30000點，快手值博率一般

24/12/2025

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　聖誕節假期在即，港股動力欠奉，周二（23日）四連升斷纜，收市跌27點，報25726點。

 

　　重磅科網股快手(01024)直播間現色情內容，上日收市跌3.5％，值唔值得大家低撈？ 

 

　　另外，市場憧憬明年美國將多次減息，加上地緣衝突加劇，金價再創新高，金價值得一追再追？

 

