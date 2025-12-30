黃瑋傑：港股明年目標29500點，看好金價、銀價明年走勢

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

港股上日（29日）高開低走，一度收復26000點大關，下午轉跌，並逼近全日低位收市，收報於約25600點水平，26000點大關為近期一大阻力？

焦點板塊，機械人概念股上日急升，黃師傅睇明年機械人相關股係咪倉位必備呢？

其他濠賭股相關新聞：

濠賭股｜美高梅向母企支付許可費倍增，大行紛降目標，濠賭股連日下挫未宜沾手？邊隻仍可吼？

大行報告 | 美高梅、銀娛、優必選、平醫、中國中藥及極兔最新評級/目標價

《異動股》美高梅再跌2%穿250天線，瑞銀指許可費大升將影響派息能力

《券商精點》中信里昂：澳門博企牌照費用增加，削美高梅目標價至20.9元





