etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

熊麗萍：料美股短期反覆上升，明年港股倉位建議以四成科技股、六成傳統股配置

31/12/2025

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　港股周三（31日）為年結只有半日市，截至上日（30日），恒指今年已累升18％，不過第四季則向下，明年有何展望？


 
　　紫金孖寶發盈喜，金礦股仍係明年倉位必備？

 

─────────────


───────────── 


─────────────


本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！


─────────────


【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？

相關資料 - 

異動股

異動股

01475

日清食品

7.350

異動股

02422

潤歌互動

1.150

異動股

08198

加幂科技

2.620

精選美股行情
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 48,063.29
    -303.77 (-0.628%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,845.50
    -50.74 (-0.736%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 23,241.99
    -177.09 (-0.756%)
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升7.286
變動率︰+16.883%
較港股︰+3.94%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌65.307
變動率︰-1.699%
較港股︰+0.24%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌79.843
變動率︰-2.749%
較港股︰-0.07%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌11.551
變動率︰-6.901%
較港股︰-5.71%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰跌20.890
變動率︰-1.042%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰跌130.660
變動率︰-1.299%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌1.920
變動率︰-1.538%
NTES 網易
按盤價(USD)︰跌137.620
變動率︰-2.015%
NKE
耐克
按盤價(USD)︰升63.710
變動率︰+4.118%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌226.140
變動率︰-2.358%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰跌29.490
變動率︰-3.025%
AMC
AMC院線
按盤價(USD)︰跌1.560
變動率︰-3.106%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 31/12/2025 19:29 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：31/12/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 31/12/2025 19:29 EST
異動股
  • 01475 日清食品
  • 7.350
  • 02422 潤歌互動
  • 1.150
  • 08198 加幂科技
  • 2.620
  • 02252 微創機器人－Ｂ
  • 24.300
  • 06616 環球新材國際
  • 10.340
股份推介
  • 02899 紫金礦業
  • 35.660
  • 目標︰$36.92
  • 02172 微創腦科學
  • 10.880
  • 目標︰--
  • 02888 渣打集團
  • 188.800
  • 目標︰$210.00
  • 01093 石藥集團
  • 8.430
  • 目標︰$9.70
  • 02097 蜜雪集團
  • 409.800
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 142.800
  • 00388 香港交易所
  • 407.600
  • 00700 騰訊控股
  • 599.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 39.300
  • 09992 泡泡瑪特
  • 187.700
報章貼士
  • 00857 中國石油股份
  • 8.380
  • 目標︰$9.50
  • 02318 中國平安
  • 65.150
  • 目標︰--
  • 00027 銀河娛樂
  • 38.320
  • 目標︰$43.00
熱炒概念股
即時重點新聞

31/12/2025 13:17  《盤後部署》憂慮削派息電訊股撈底仍需吼位，車股轉弱惟比亞迪未至於跌穿90元

31/12/2025 17:45  【回顧展望久旱逢霖】港股2025創下八年來最佳表現，專家料明年仍有得升挑戰三萬關

31/12/2025 16:59  【回顧展望－Ａ股翻身】「科技牛」帶動，A股衝4000，全年升18%六年最大升幅

31/12/2025 17:09  【２０２５大事紀】浮金沫影

31/12/2025 17:10  【２０２５大事紀】水窮雲起

31/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入３４﹒４９億元，買招行沽紫金

31/12/2025 08:52  【大行炒Ｄ乜】大行維持紫金系目標，中信建投首予京東工業買入

31/12/2025 16:43  《財資快訊》美電升報７﹒７８３７，一周拆息較上日微軟至４﹒…

人氣文章

新聞>財經熱話

回顧展望 - A股翻身 | 「科技牛」帶動，A股衝4000，全年升18%六年最大升幅新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

回顧展望 - 久旱逢霖 | 港股2025創下八年來最佳表現，專家料明年仍有得升挑戰三萬關新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指連升兩年，人幣止跌全年升幅五年高，PMI重返擴張新文章
人氣文章

樓市點評．汪敦敬

2026年我對樓市的十大忠告新文章
人氣文章

市場最熱點

hot talk 1點鐘 | 港股年初至今累升近三成 明年繼續乘勝追擊？林Sir、比比心水股大放送！新文章
人氣文章

台灣熱話．姚超文

辦桌風潮再現，感受在地風味
人氣文章

Fitness & Wellness Feature

2026年星座運程預測（三）：人馬座、魔羯座、水瓶座、雙魚座！一看誰宜儲蓄？誰的伴侶最寵你？誰要外勤？塔羅師美子剖析！
人氣文章

Art & Living Feature

將香港電影推上殿堂地位！回顧電影學者大衛博維爾對港產片的啟示
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

電影《讓悲傷長出翅膀》：人生本來就是充滿傷痕的
名人保養｜51歲郭羨妮性感近照，凍齡美貎回歸，打破顏值崩壞傳言 新文章
冬至湯水推介｜淮山蟲草花瑤柱雞湯補脾腎，冬天養陽必飲
節日後SOS｜中西合璧秘訣，4招保健助你紓緩節日性腸胃不適 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/12/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/12/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 31/12/2025 17:59
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 31/12/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
人氣文章財經熱話31/12/2025
回顧展望 - A股翻身 | 「科技牛」帶動，A股衝4000，全年升18%六年最大升幅
戰爭陰霾籠罩下的新一年

31/12/2025 16:47

大國博弈

hot talk 1點鐘 | 港股年初至今累升近三成 明年繼...

31/12/2025 14:05

回顧25 展望26

白銀大翻身

29/12/2025 09:53

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

