溫鋼城：港股本月目標睇26800點，今年看好銀價走勢

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

總結2025年環球股市都有不錯的表現，港股有近三成升幅，溫總睇2026年港股市況仍然樂觀？有咩因素大家可以睇實？





另外，2025年有色金屬價格表現亮眼，其中黃金去年升值逾六成，2026年金屬價格大牛巿可以延續嗎？

其他晶片股相關新聞：

芯片股 | 華虹向母企發A股收購華力微，股價飆一成，芯片股轉強應如何部署？

《異動股》中芯升近半成，百度AI晶片業務崑崙芯落實分拆上市

《異動股》華虹升6%，向母企配發A股收購華力微擴產

華虹半導體(01347)近83億人幣代價收購上海華力微電子，另發A股籌76億人幣





