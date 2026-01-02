  • 會員
溫鋼城：港股本月目標睇26800點，今年看好銀價走勢

02/01/2026

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

 

　　總結2025年環球股市都有不錯的表現，港股有近三成升幅，溫總睇2026年港股市況仍然樂觀？有咩因素大家可以睇實？ 


 
　　另外，2025年有色金屬價格表現亮眼，其中黃金去年升值逾六成，2026年金屬價格大牛巿可以延續嗎？

 

芯片股 | 華虹向母企發A股收購華力微，股價飆一成，芯片股轉強應如何部署？
《異動股》中芯升近半成，百度AI晶片業務崑崙芯落實分拆上市
《異動股》華虹升6%，向母企配發A股收購華力微擴產
華虹半導體(01347)近83億人幣代價收購上海華力微電子，另發A股籌76億人幣

即時重點新聞

02/01/2026 17:10  《盤後部署》港股落鑊低成交炒高707點，百度雙重利好股價料未升完

02/01/2026 17:04  【地皮截標】地政總署︰佐敦谷住宅地共接獲8份標書

02/01/2026 16:43  《本港經濟》11月零售業總銷貨價值臨時統計按年升6.5%，低過市場預期

02/01/2026 16:08  《本港樓市》中原CCL報144.11點按周升0.38%，2025年全年累升4.7%

02/01/2026 16:08  《新股掛牌》GPU第一股壁仞科技首掛盤中曾翻倍，收高76%惟低於開市價，每手賺2972元

02/01/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３４﹒４９億元，買招行沽紫金

02/01/2026 08:58  【大行炒Ｄ乜】中國銀河恢復點評車股及內銀股，花旗維持小米目標

02/01/2026 16:35  《財資快訊》美電升報７﹒７９０４，一周拆息較上日跌至２﹒５…

人氣文章

新聞>財經熱話

恒指新年紅盤大升707點收報26338，近年最強開局，北水未開閘全日成交仍超千四億新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

芯片股 | 華虹向母企發A股收購華力微，股價飆一成，芯片股轉強應如何部署？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 黃偉豪：憧憬中美關係向好加上內地政策出台，港股上望30000點？機械人、智能駕馭概念仍然看高一線？新文章
人氣文章

搵食地圖

「亞洲最佳女主廚」Vicky Lau 全新雲南、貴州菜餐廳「吱喳小館」登陸尖沙咀金普頓酒店新文章
人氣文章

市場最熱點

hot talk 1點鐘 | 港股年初至今累升近三成 明年繼續乘勝追擊？林Sir、比比心水股大放送！
人氣文章

親子理財．李錦

愛先行，應該做的事｜壓力中的穩定家庭(下) 新文章
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

從Big Five五大人格看性愛傾向！「O」人傾向多SP生活？「N」人易表現焦慮？哪類人追求安全性行為？
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

思辨的飛刀——悼李天命先生
人氣文章

Fashion Feature

Pinterest 2026年流行趨勢預測！蕾絲元素強勢回歸、古董胸針點綴穿搭！如何穿出「Glamoratti 」80 年代奢靡感？ 新文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
人氣文章
名人保養 │ 63歲林偉現身上海被讚保養佳，分享回春生髮秘訣新文章
人氣文章
女星整容 │ 23歲女團前成員自爆花30萬，公開整容前照片震驚網民
