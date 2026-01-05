地緣政局緊張，油股點操作較好？

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

展望本周，市場注視美國對委內瑞拉的軍事行動會否衝擊油市，另外即將公布的非農就業職位報告亦會影響聯儲局減息的進程。





港股方面2026年首個交易日氣勢如虹，全日升逾700點，企穩26000點關口收市，今日為北水回歸之日，北水能助港股更上一層樓？

