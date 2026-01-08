內地推政策支持AI，科技股可發力？

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨／華夏基金(香港)國際業務副總裁 李星宇

港股在連升3日累升過千點後升勢斷纜。大市上日（7日）跌251點，收報26458點，只屬正常調整？



內地工信部等八部門更印發《「人工智能+製造」專項行動實施意見》支持中國人工智能產業的發展，AI相關股可追入？

