  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

內地推政策支持AI，科技股可發力？

08/01/2026

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨／華夏基金(香港)國際業務副總裁 李星宇

 

　　港股在連升3日累升過千點後升勢斷纜。大市上日（7日）跌251點，收報26458點，只屬正常調整？


　　內地工信部等八部門更印發《「人工智能+製造」專項行動實施意見》支持中國人工智能產業的發展，AI相關股可追入？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】
 
─────────────


【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！
節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62


───────────── 


更多精彩節目: 
直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z


─────────────


本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！


─────────────


喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

 

其他芯片股相關新聞：
芯片股 | 傳內地要求科企停訂英偉達H200芯片，中芯華虹獲券商唱好逆市造好可以點部署？
據報跨國銀行憂涉中國使用美國晶片相關融資，憂招致美國審查
【ＡＩ】憂涉先進芯片招美國審查，跨國銀行家對相關中國融資謹慎
【ＡＩ】半導體行業協會魏少軍：面對美國放鬆芯片出口，國產化道路與決心堅不動搖
《外資精點》大摩看好中芯國際，因其是「中國人工智能本地化的關鍵支持者」
【ＡＩ】中國據報要求科技企業暫停訂購英偉達H200芯片


其他內險股相關新聞：
內險股｜A股連升斷纜，內險股可趁回吐吸納？A股ETF也可吼？
《外資精點》摩通：保險股首選中國平安，目標價上調至100元
《外資精點》星展上調中國太平目標價至25元，維持「買入」評級

【你點睇？】特朗普出兵委內瑞拉、拘捕馬杜羅？立即參與投票，睇睇大家對國際法同「新門羅主義」有幾大分歧。► 立即投票

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

616.000

異動股

02436

凌雄科技

7.610

異動股

02992

域能控股股權

0.050

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 616.000
  • 02436 凌雄科技
  • 7.610
  • 02992 域能控股股權
  • 0.050
  • 01300 俊知集團
  • 0.510
  • 01045 亞太衛星
  • 4.290
股份推介
  • 00753 中國國航
  • 7.290
  • 目標︰$7.94
  • 03993 洛陽鉬業
  • 20.680
  • 目標︰$26.00以上
  • 06618 京東健康
  • 62.050
  • 目標︰$70.00
  • 06693 赤峰黃金
  • 28.900
  • 目標︰--
  • 00175 吉利汽車
  • 17.390
  • 目標︰$22.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 142.600
  • 00981 中芯國際
  • 74.950
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.410
  • 01211 比亞迪股份
  • 94.650
  • 00388 香港交易所
  • 425.200
報章貼士
  • 00168 青島啤酒股份
  • 50.550
  • 目標︰$60.00
  • 03347 泰格醫藥
  • 49.720
  • 目標︰$50.55
  • 02601 中國太保
  • 38.440
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

08/01/2026 18:55  【恒生私有化】恒生私有化建議獲通過，預期本月27日撤銷上市地位

08/01/2026 16:59  《盤後部署》尾市北水急轉淨流出兩萬六支持有壓力，佑駕創新不斷獲增持可跟炒

08/01/2026 18:11  《中國要聞》國務院批准中國石化與中國航油實施重組

08/01/2026 16:16  恒指全日跌309點收報26149，電子設備及科技股領跌，北水沽近50億元

08/01/2026 17:34  《本港樓市》市建局以每呎1.54萬元向旺角洗衣街發展計劃受影響業主發出收購建議

08/01/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出４９﹒０１億元，買小米沽盈富基金

08/01/2026 08:49  【大行炒Ｄ乜】麥格理狠削舜宇目標兩成，高盛降中聯通中電信評級至中性

08/01/2026 16:23  《財資快訊》美電升報７﹒７９０４，一周拆息較上日微升至３﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

小傳日記 | 毛戈平高層集體減持即宣布同LV合作，化妝箱都變藏寶箱！新文章
人氣文章

新聞>專訪

專訪 | 陶冬：歐洲經濟優勢漸失，日央慢而穩加息利日圓資產新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指全日跌309點收報26149，電子設備及科技股領跌，北水沽近50億元新文章
品味生活
生活
人氣文章

購物兵團

告別尖沙咀星光行誠品！即日起至2月28日 書店商品任選2件或以上88折
人氣文章

娛樂

66歲胡慧中擁有少女心，與女兒何嘉珍穿宮廷裝扮演公主
人氣文章

娛樂

張家輝誇界首當廣告導演，傳授大師級演技展現三種好好先生
DIVA CHANNEL
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

新年新戀情！現代媒人解答行業迷思：專業人士傾向找婚配公司係真？身高是致命條件？婚配公司區域總經理：期望管理最重要
人氣文章

牌緣指引．身心靈塔羅師美子

一年之計在於春：用直覺選牌，迎接2026年的新開始！
人氣文章

Beauty Feature

Hermès 首推粉底系列Plein Air：奢侈品牌能否在飽和的美妝市場中突圍？ 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
廚具安全｜木砧板發霉恐致癌？專家提醒切忌2件事 + 推薦安全材質與最佳清洗方法 新文章
人氣文章
腸道健康與皮膚關係 │ 益生菌能改善濕疹、暗瘡與抗老化？營養科學拆解真實效用新文章
人氣文章
減肚腩｜研究揭日做1種運動2分鐘，3個月KO肚腩，內臟脂肪減13%新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/01/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/01/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/01/2026 20:14
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話08/01/2026
小傳日記 | 毛戈平高層集體減持即宣布同LV合作，化妝箱都變藏寶箱！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美國企圖管治委內瑞拉的狂想曲

08/01/2026 10:40

大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區