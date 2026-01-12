溫傑：憧憬再有國策出台，可跟進內需股

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

近日A股表現強勢，上證綜指逾10年以來再度升破4100點，A股強勢可帶動港股更上一層樓？

另外，國務院總理李強主持召開國務院常務會議時指出，實施財政金融協同促內需一籃子政策，消費股可跟進？

