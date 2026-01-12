  • 會員
溫傑：憧憬再有國策出台，可跟進內需股

12/01/2026

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

 

　　近日A股表現強勢，上證綜指逾10年以來再度升破4100點，A股強勢可帶動港股更上一層樓？ 

 

　　另外，國務院總理李強主持召開國務院常務會議時指出，實施財政金融協同促內需一籃子政策，消費股可跟進？ 

 

即時重點新聞

12/01/2026 12:06  恒指半日升224點報26456，美團喜聞反內捲股價漲，AI概念落鑊

12/01/2026 09:08  陳茂波：新一份財政預算案下月25日發表，料資本帳目仍錄赤字

12/01/2026 11:42  《異動股》AI股熱爆智譜、MiniMax升幅擴至近三成，軟件板塊淨買入90億元

12/01/2026 10:12  《外資精點》花旗︰本港樓市將展開數年上升周期，上調今年樓價預測至8%，偏好新地信置等

12/01/2026 09:37  《異動股》美團受惠反內捲升3%，國務院對外賣平台展開反壟斷調查

12/01/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入６８﹒１５億元，買騰訊沽阿里

12/01/2026 09:00  【大行炒Ｄ乜】花旗削舜宇目標逾一成，瑞銀大升平保目標兩成半

12/01/2026 11:41  《財資快訊》美電軟報７﹒７９３７，隔夜拆息較上日跌４９基點

