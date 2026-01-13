  • 會員
黃瑋傑：恒指短期上望28000大關，阿里巴巴＄157可入貨

13/01/2026

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英分銷銷售部副總裁 張健朗

 

　　特朗普政府查鮑威爾引發美國金融市場憂慮，部分資金逃往其他市場，利好港股表現，恒指下關可望突破27000大關？


 
　　國務院依據《中華人民共和國反壟斷法》規定，決定對外賣平台服務行業市場競爭狀況開展調查、評估，外賣平台股大升，相關股份值得跟進？ 

 

即時重點新聞

13/01/2026 09:49  《異動股》電動車漲比亞迪升3%，歐盟擬對內地電動車設最低價格取代高額關稅

13/01/2026 09:29  《異動股》藥明康德高開近半成，料去年純利倍升，收入增16%

13/01/2026 09:23  恒指高開350點報26958，科技股續炒阿里騰訊高開，藥明康德盈喜升近半成

13/01/2026 09:26  《異動股》阿里高開半成隔夜ADS急漲，阿里雲被評全球企業級MaaS領導者

13/01/2026 09:24  【新股上市】袁記雲餃母企來港申請上市，全國逾四千門店九成九為加盟店

13/01/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入７３﹒０６億元，買快手沽中移動

13/01/2026 08:50  【大行炒Ｄ乜】富瑞削京東目標一成八，多行齊降百威亞太目標價

13/01/2026 09:35  《財資快訊》美電升報７﹒７９８４，一個月拆息上日報２﹒８４％

