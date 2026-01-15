林家亨：攜程大跌，林sir睇有短炒機會！

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

伊朗國內局勢動盪，加劇地緣政治緊張，市場避險情緒升溫，國際金價再創歷史新高，避險資產繼續揸？

港股上日（14日）高開後一度重越兩萬七關口，但內地三交易所調高融資保證金最低比例，A股升幅收窄，拖累港股表現，埋單升151點，仍然受制於27000大關，港股伺機再作突破？

異動股方面，攜程集團(09961)上日涉嫌壟斷遭立案調查，現階段未適宜撈底？

