  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

林家亨：攜程大跌，林sir睇有短炒機會！

15/01/2026

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　伊朗國內局勢動盪，加劇地緣政治緊張，市場避險情緒升溫，國際金價再創歷史新高，避險資產繼續揸？

 

　　港股上日（14日）高開後一度重越兩萬七關口，但內地三交易所調高融資保證金最低比例，A股升幅收窄，拖累港股表現，埋單升151點，仍然受制於27000大關，港股伺機再作突破？

 

　　異動股方面，攜程集團(09961)上日涉嫌壟斷遭立案調查，現階段未適宜撈底？ 

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】
 
─────────────


【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！
節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62


───────────── 


更多精彩節目: 
直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z


─────────────


本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！


─────────────


喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

 

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

08621

METROPOLIS CAP

0.038

異動股

01818

招金礦業

37.200

異動股

02788

創新實業

25.340

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08621 METROPOLIS CAP
  • 0.039
  • 01818 招金礦業
  • 37.260
  • 02788 創新實業
  • 25.300
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 164.800
  • 00083 信和置業
  • 11.440
股份推介
  • 00700 騰訊控股
  • 626.000
  • 目標︰$683.00
  • 03888 金山軟件
  • 32.000
  • 目標︰--
  • 06680 金力永磁
  • 21.420
  • 目標︰$25.00
  • 01336 新華保險
  • 62.250
  • 目標︰$70.00
  • 00753 中國國航
  • 6.920
  • 目標︰$7.94
人氣股
  • 00981 中芯國際
  • 75.450
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 37.880
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 164.800
  • 09992 泡泡瑪特
  • 191.300
  • 00285 比亞迪電子
  • 34.820
報章貼士
  • 06088 FIT HON TENG
  • 4.660
  • 目標︰$6.00
  • 01177 中國生物製藥
  • 7.030
  • 目標︰$8.00
  • 02858 易鑫集團
  • 2.820
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • SaaS More
  • 02562 獅騰控股
  • 4.260
即時重點新聞

15/01/2026 09:57  《異動股》順豐控股升近半成，戰略入股極兔速遞至一成拓海外物流布局

15/01/2026 09:43  《異動股》贛鋒升4%有色板塊造好，特朗普暫緩對關鍵礦產徵收關稅

15/01/2026 09:37  《異動股》阿里新品發布會在即先吐逾1%，據報新版千問可自動化訂外賣機票

15/01/2026 09:29  《異動股》攜程跟隨ADS低開15%，疑涉強改酒店房價遭內地監管指控壟斷

15/01/2026 09:31  《異動股》東曜藥業復牌升59%，獲藥明合聯溢價六成要約收購

15/01/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２８﹒６５億元，買騰訊沽中移動

15/01/2026 08:50  【大行炒Ｄ乜】中銀升嗶哩嗶哩目標近一成半，攜程受查大和維持買入評級

15/01/2026 09:53  《財資快訊》美電軟報７﹒７９５４，一個月拆息上日報２﹒６５％

專題透視
人氣文章

新聞>開市Good Morning

林家亨：攜程大跌，林sir睇有短炒機會！新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動股 | 攜程跟隨ADS低開15%，疑涉強改酒店房價遭內地監管指控壟斷新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動股｜阿里新品發布會在即先吐逾1％，據報新版千問可自動化訂外賣機票新文章
品味生活
生活
人氣文章

快樂退休．曾智華

時光飛逝火速變72歲
人氣文章

搵食地圖

餐廳界「slasher」登陸銅鑼灣利園！日間：可可主題咖啡館／夜間：創意雞尾酒吧新文章
人氣文章

智慧城市5.0．鄧淑明

AI︱提升香港算力優勢︰推動科研創新，培育港產獨角獸 迎戰內地城市
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

控糖不一定戒澱粉？四款餐前食物幫助穩定血糖！ 新文章
人氣文章

Watch & Jewelry Feature

2026金球獎紅毯珠寶：Lisa戴全新Bvlgari高級珠寶、Miley Cyrus搶眼Tiffany & Co祖母綠項鍊、Selena Gomez閃耀Chanel耳環 新文章
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

日本威士忌深度遊：在廣島細嚐落櫻之味，初探富士本土風味的櫻尾蒸餾所 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
暖心善舉｜好爸爸陪5歲女抗癌用盡大假，同事捐350日假期支持
人氣文章
更年期｜男性也有更年期？6大常見症狀＋2大常見中藥方劑舒緩更年期不適 新文章
人氣文章
扁平足救星丨日本爆紅神級鞋墊，日行2萬步不怕腳痛新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/01/2026 11:15
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/01/2026 11:15
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/01/2026 11:15
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/01/2026 10:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章開市Good Morning15/01/2026
林家亨：攜程大跌，林sir睇有短炒機會！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

經濟崩潰背後的制裁禍首知多少

14/01/2026 18:11

大國博弈

日圓匯率低見4.89算！跌至超過一年低位！邊間銀行兌現金最抵...

14/01/2026 18:05

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區