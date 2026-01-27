  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

黃瑋傑：金價前景續睇好，宜趁低吸納

27/01/2026

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英分銷銷售部副總裁 張健朗

 

　　港股方面見北水連續兩日流出，短線大市悶局難破？

 

　　受地緣政治緊張及美元疲軟影響，黃金與石油板塊成為市場焦點，現階段應點部署？

 

　　異動股，安踏體育(02020)收購PUMA落地，持股近三成為最大股東，涉資139億元，消息可刺激股價？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】
 
─────────────


【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！
節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62


───────────── 


更多精彩節目: 
直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z


─────────────


本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！


─────────────


喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

 

其他紫金系相關新聞：
紫金系 | 金價突破5100美元續獲大行唱好，紫金系收購聯合黃金股價破頂可看高一線？
許正宇:逾十家本地及海外銀行參與港金結算公司，短期內召開首次董事會議
《Ａ股焦點》紫金礦業A漲逾4%，擬280億購加拿大聯合黃金含3非洲金礦
《窩輪豪情－梁業豪》科指牛熊證市場的最新形勢
紫金黃金國際(02259) 擬280億人幣全購聯合黃金，持非洲3個金礦


其他銀行股相關新聞：
銀行股 | 滙控縮減新加坡零售業務股價再破頂，銀行股強勢可以點部署？
中銀香港(02388)：推出「教育易」貸款優惠
據報滙豐縮減新加坡零售網點，重心轉向財富管理業務
【亞洲金融論壇】渣打：香港有望在明年成為全球最大財富管理中心
銀公：歡迎金管局增加人民幣業務資金安排額度
中銀香港：歡迎人行及金管局新措施，穩步推進香港離岸人民幣市場建設
滙豐：香港正迅速崛起成為亞洲主要黃金市場，擔任內地與全球其他地區之間的重要橋樑

【降醇速】環保裝$199 (原價$310)，只限2天：22/1-23/1！即上樂本健/ HKTVmall: 10am開搶！► 了解詳情

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

01401

未來機器有限公司

1.190

異動股

01855

中慶股份

1.650

異動股

02023

中國綠島科技

0.750

更多開市Good Morning

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 48,959.79
    -452.61 (-0.916%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,981.00
    +30.77 (+0.443%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 23,820.93
    +219.57 (+0.930%)
精選預託證券 More
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升86.878
變動率︰+4.064%
較港股︰+0.50%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升137.180
變動率︰+3.338%
較港股︰+1.99%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升69.928
變動率︰+2.510%
較港股︰+0.33%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升432.382
變動率︰+1.931%
較港股︰+0.46%
精選中資美股 More
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升34.710
變動率︰+3.519%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升2.101
變動率︰+3.005%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰升50.050
變動率︰+2.899%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升47.530
變動率︰+2.193%
精選美股 More
GOLD
Gold.com Inc.
按盤價(USD)︰升52.315
變動率︰+18.628%
GM
通用汽車
按盤價(USD)︰升86.716
變動率︰+9.173%
ASML
阿斯麥
按盤價(USD)︰升1,466.450
變動率︰+3.757%
UNH
聯合健康
按盤價(USD)︰跌282.465
變動率︰-19.672%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 27/01/2026 12:30 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：27/01/2026 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 27/01/2026 12:30 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01401 未來機器有限公司
  • 1.190
  • 08418 傲迪瑪汽車
  • 1.700
  • 02023 中國綠島科技
  • 0.750
  • 02382 舜宇光學科技
  • 63.150
  • 02099 中國黃金國際
  • 228.800
股份推介
  • 02899 紫金礦業
  • 43.400
  • 目標︰--
  • 01024 快手－Ｗ
  • 78.800
  • 目標︰$92.00
  • 00083 信和置業
  • 11.510
  • 目標︰$15.00
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 155.200
  • 目標︰$180.00
  • 01473 環聯連訊
  • 0.520
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 169.900
  • 00981 中芯國際
  • 76.600
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 35.560
  • 00700 騰訊控股
  • 607.000
  • 01024 快手－Ｗ
  • 78.800
報章貼士
  • 00083 信和置業
  • 11.510
  • 目標︰$14.00
  • 00357 美蘭空港
  • 10.600
  • 目標︰--
  • 00135 昆侖能源
  • 7.950
  • 目標︰$9.00
熱炒概念股
  • SaaS More
  • 02486 普樂師集團控股
  • 6.690
即時重點新聞

27/01/2026 17:25  《盤後部署》AI模型推陳出新恒指高位有支持，內險股跑贏眾安有望追落後

27/01/2026 18:30  電視廣播與摩登天空簽訂戰略合作，推動華語音樂與影視內容協同發展

27/01/2026 17:50  【新股上市】威勝控股(03393)申請分拆惟遠能源在港交所主板上市

27/01/2026 18:35  《新股上市》鳴鳴很忙(01768)暗盤收高逾72%，每手賺逾萬元

27/01/2026 18:24  港交所與巴西證券交易所簽署合作備忘錄，推進可持續金融及碳市場發展

27/01/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出６﹒３５億元，買騰訊沽中移動

27/01/2026 08:58  【大行炒Ｄ乜】法巴升鋰業孖寶評級至跑贏大市，瑞銀升廣汽目標…

27/01/2026 16:27  《財資快訊》美電升報７﹒７９９２，一周拆息較上日微升至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 工業利潤止三年跌，汽車利潤率偏低，英首相明起訪華新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

銀行股 | 滙控縮減新加坡零售業務股價再破頂，銀行股強勢可以點部署？新文章
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | 工銀亞洲98日港元定存年息高達2.75厘，188日2.5厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

搵食地圖

新春盆菜優惠︱大家樂鮑魚花膠盆菜78折＋送福袋及現金券，太興盆菜送配料＋$138餐飲優惠
人氣文章

購物兵團

德國寶1折開倉︱銅鑼灣旗艦店每日快閃價︰光波爐、移動浴室寶$299＋易潔鑊套裝、旅行熱水壺$199 新文章
人氣文章

娛樂

Netflix冠軍節目｜Alex Honnold徒手攀登台北101，酬勞僅6位數美金惹熱議 1
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fitness & Wellness Feature

Jennie駕臨ComplexCon！5個關於金珍妮的冷知識：典型細節控的摩羯座？原來是玉桂狗粉絲！
人氣文章

Beauty Feature

2026 最新啡棕調美甲：低調短指甲款、黑朱古力貓眼、琥珀暈染，盡顯知性溫柔魅力！
人氣文章

Fashion Feature

Hermès 2026春夏手袋搶先看！8大新作亮相：Kelly 變奏版 Hobo 斜揹袋、小巧可愛皮箱掛飾
健康好人生 Health Channel
人氣文章
冬季5色超級蔬菜推介｜營養師拆解功效，最佳煮法保留營養
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
人氣文章
夜尿問題（2）｜提肛運動＋強腎飲食中藥，有效改善漏尿夜尿
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/01/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/01/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/01/2026 01:30
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事27/01/2026
神州經脈 | 工業利潤止三年跌，汽車利潤率偏低，英首相明起訪華
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

黃瑋傑：金價前景續睇好，宜趁低吸納

27/01/2026 10:36

貨幣攻略

狂人四處燃火頭，把美國帶往何處？

23/01/2026 12:09

大國博弈

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區