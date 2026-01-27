黃瑋傑：金價前景續睇好，宜趁低吸納

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英分銷銷售部副總裁 張健朗

港股方面見北水連續兩日流出，短線大市悶局難破？

受地緣政治緊張及美元疲軟影響，黃金與石油板塊成為市場焦點，現階段應點部署？

異動股，安踏體育(02020)收購PUMA落地，持股近三成為最大股東，涉資139億元，消息可刺激股價？

其他紫金系相關新聞：

紫金系 | 金價突破5100美元續獲大行唱好，紫金系收購聯合黃金股價破頂可看高一線？

許正宇:逾十家本地及海外銀行參與港金結算公司，短期內召開首次董事會議

《Ａ股焦點》紫金礦業A漲逾4%，擬280億購加拿大聯合黃金含3非洲金礦

《窩輪豪情－梁業豪》科指牛熊證市場的最新形勢

紫金黃金國際(02259) 擬280億人幣全購聯合黃金，持非洲3個金礦



其他銀行股相關新聞：

銀行股 | 滙控縮減新加坡零售業務股價再破頂，銀行股強勢可以點部署？

中銀香港(02388)：推出「教育易」貸款優惠

據報滙豐縮減新加坡零售網點，重心轉向財富管理業務

【亞洲金融論壇】渣打：香港有望在明年成為全球最大財富管理中心

銀公：歡迎金管局增加人民幣業務資金安排額度

中銀香港：歡迎人行及金管局新措施，穩步推進香港離岸人民幣市場建設

滙豐：香港正迅速崛起成為亞洲主要黃金市場，擔任內地與全球其他地區之間的重要橋樑





