溫鋼城：恒指走勢樂觀，短期上望29000點！

30/01/2026

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

 

　　恒指連升7個交易日，上日（29日）曾升穿28000大關，其後升幅收窄，收市報27968點，升141點。現階段睇28000大關有阻力？

 

　　內媒報道指，多家房企已不再被監管部門要求每月上報「三條紅線」指標，內房股可跟進？

 

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！


鋰業股 | 天齊贛鋒發盈喜料去年虧轉盈，惟受累金價震盪股價急插可以點部署？
《Ａ股異動》天齊鋰業A一度跌停，現報53.3元人幣
《異動股》金價震盪拖累有色金屬板塊全線捱沽，江銅挫6%
《異動股》天齊鋰業仍挫半成，料去年虧轉盈賺最多5.5億人幣
贛鋒鋰業(01772)本月累售PLS 1%股權套現8.8億元


其他蘋概股相關新聞：
蘋概股｜舜宇料去年盈利最多升75%，蘋果上季業績勝預期，蘋概股可再吼？
大行報告 | 花旗倍升新世界目標惟仍籲沽，瑞銀降三大電訊股評級至中性
《外資精點》花旗：舜宇光學全年純利勝預期，維持買入評級
《Ａ股焦點》蘋果上季度中國區營收增近四成，滬深蘋概股跌多升少
《異動股》舜宇光學逆市高開3%，料去年純利升最多75%至47億人幣

【你點睇？】巴士安全帶新例正式實施，乘客須配戴安全帶，違者可被檢控。你認為新例對提升乘車安全有多大幫助？你最擔心新例會帶來哪方面問題？► 立即投票

港股

升跌股份一覽

上升

631

下跌

1309

不變

339

無成交

440

恒生指數

27,387.11

最大成交額股票

02800

盈富基金

27.600

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 48,610.72
    -460.84 (-0.939%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,931.56
    -37.45 (-0.537%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 23,529.33
    -155.79 (-0.658%)
精選預託證券 More
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰跌6.459
變動率︰-2.130%
較港股︰-0.48%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌430.393
變動率︰-2.443%
較港股︰-0.42%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌596.310
變動率︰-3.762%
較港股︰-1.60%
00001 長和
按盤價(HKD)︰跌62.946
變動率︰-4.048%
較港股︰-0.48%
精選中資美股 More
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌2.050
變動率︰-2.839%
NTES 網易
按盤價(USD)︰跌127.560
變動率︰-3.437%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌34.100
變動率︰-3.781%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌43.720
變動率︰-5.837%
精選美股 More
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰升438.401
變動率︰+5.243%
SHOP
Shopify Inc
按盤價(USD)︰跌135.095
變動率︰-5.949%
NVAX
諾瓦瓦克斯醫藥
按盤價(USD)︰跌8.800
變動率︰-6.780%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰跌67.565
變動率︰-10.782%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 30/01/2026 11:53 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：30/01/2026 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 30/01/2026 11:53 EST
緊貼市況
異動股
  • 00939 建設銀行
  • 7.910
  • 08026 朗華國際集團
  • 0.500
  • 81810 小米集團－ＷＲ
  • 31.620
  • 00017 新世界發展
  • 11.380
  • 01851 銀杏教育
  • 3.610
股份推介
  • 01110 金活醫藥集團
  • 0.530
  • 目標︰--
  • 02331 李寧
  • 20.440
  • 目標︰$23.40
  • 02899 紫金礦業
  • 41.900
  • 目標︰--
  • 01024 快手－Ｗ
  • 80.150
  • 目標︰$92.00
  • 00083 信和置業
  • 11.780
  • 目標︰$15.00
人氣股
  • 00941 中國移動
  • 79.800
  • 00700 騰訊控股
  • 606.000
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 169.200
  • 00005 滙豐控股
  • 136.600
  • 02318 中國平安
  • 72.700
報章貼士
  • 01024 快手－Ｗ
  • 80.150
  • 目標︰$89.80
  • 09901 新東方－Ｓ
  • 48.580
  • 目標︰$52.00
  • 03339 中國龍工
  • 3.200
  • 目標︰$3.50
熱炒概念股
即時重點新聞

30/01/2026 17:26  《盤後部署》恒指大回調後短期仍存壓，恒隆地產純利略升高股息添吸引

30/01/2026 17:07  特區政府強烈不滿巴拿馬港口判決，籲港企應認真審視在當地投資

30/01/2026 18:02  證監會指示上市保薦人從速進行內部檢討，以糾正招股文件擬備工作中嚴重缺失

30/01/2026 16:35  《本港經濟》本港去年第四季GDP預估增3.8%勝預期，全年升3.5%

30/01/2026 16:29  陳美寶：盡快安排刪除有關巴士安全帶法律條文，隨後先諮詢立法會條例再推出

30/01/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入３２﹒２２億元，買石藥集團沽紫金

30/01/2026 08:58  【大行炒Ｄ乜】花旗倍升新世界目標惟仍籲沽，瑞銀降三大電訊股評級至中性

30/01/2026 16:27  《財資快訊》美電升報７﹒８０７１，一周拆息較上日微軟至２﹒…

人氣文章

新聞>香港要聞

香港經濟 | 本港去年第四季GDP預估增3.8%勝預期，全年升3.5%新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒隆 | 全球局勢仍不明朗採審慎樂觀態度面對，減債仍是首要目標新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

證監會指示上市保薦人從速進行內部檢討，以糾正招股文件擬備工作中嚴重缺失新文章
生活
人氣文章

政政經經．石鏡泉

成交逾3600億新文章
人氣文章

足球俱樂部．主教練

直入歐聯16強，英超豪佔5隊；本土賽競爭大，難爭歐聯冠軍新文章
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

馬年生肖運程︱肖兔桃花旺貴人得力，肖龍運勢平穩；肖蛇事業運提升注意健康；肖羊合太歲有男性貴人新文章
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

曼谷米芝蓮二星泰式印度菜！招牌凍雞肝配泰國龍眼、夏日藍蟹咖喱，冷熱甜辣的交融
人氣文章

Art & Living Feature

夢境與現實交錯——今敏經典作品重返大銀幕！《千年女優》、《東京教父》、《藍色恐懼》哪套是你的最愛？ 1 新文章
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

中環芝士主題餐廳高性價比午餐！牛頰肉芝士丼飯、法式濃香小奶凍，午後Cheesy快活時光！
人氣文章
名人抗癌｜前TVB男藝員彭皓鋒患直腸癌3期，轉療法助腫瘤縮細近7成
人氣文章
名人健康｜44歲唐詩詠自爆拍劇辛酸與被出軌經歷，壓力致健康出問題
人氣文章
護膚貼士｜防曬搽幾多才有效？皮膚科醫生教正確使用量，避免油膩與爆痘
人氣文章香港要聞30/01/2026
香港經濟 | 本港去年第四季GDP預估增3.8%勝預期，全年升3.5%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
兩名美國「左膠」的成長與死亡

30/01/2026 15:58

大國博弈

美元信用的裂痕

29/01/2026 18:49

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

